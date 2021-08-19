美國撤軍後，塔利班迅速接掌政權。阿富汗總統甘尼逃離阿富汗，稱自己是在幕僚建議下才離開，並否認攜帶巨款逃亡。東華大學教授施正鋒老婆今(19日)在臉書留言表達看法，她表示，萬一打仗，飛機要載誰落跑，用頭髮想也知道。

施正鋒老婆今在施正鋒臉書指出，台灣要是打仗還得了，施打疫苗就已亂成一團，你真相信這個政府會保護我們？施打疫苗第二類，中央、地方層級和防疫牽個十萬八千里遠的人、打疫苗當仁不讓。每批國際疫苗來，永遠有他們的份，長高又長胖的速度比振興券更厲害；萬一打仗、飛機要載誰落跑，用頭髮想也知道。

施正鋒則留言表示，「執政黨被質疑 難道要怪百姓？」「意見不一樣就送到前線，這是什麼狗X哲學？民進黨是人民的阿公阿嬤嗎？」

立委葉毓蘭也留言說，「希望第二類名單的大員們，在國家有難時也能如此爭先恐後！」其他網友則表示，「前線吃緊，後方緊吃。」、「以目前來看，發生危機時，官員和附從者的自保先於民眾。這其實是很嚴重的信任危機。」