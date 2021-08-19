中央氣象局表示，位於關島西方海面的低氣壓，未來將朝西北方向通過琉球群島海面後北上，下周日、一是離台灣最近的時候，天氣職人吳聖宇指出，低氣壓北上過程有機會再度升級為熱帶性低氣壓，也不排除成為輕度颱風的可能性，預測季風槽8月底或9月初會再度開始活躍，屆時又會有新一輪的颱風出現。

午後對流旺盛！雷雨彈「開炸到晚上」 氣象局最新說明｜2021.08.19

氣象局指出，明天(20日)鋒面離開，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，午後部分地區仍有短暫雷陣雨，降雨機率會比今天低一些，雨區範圍也會小一點，各地山區及大台北地區依然有局部較大雨勢發生的機率，部分地區的降雨也有機會延續到晚上；溫度方面，各地高溫約32至34度，台東、南投及台北有局部36度以上高溫發生的機率。

定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(21日)各地大多為多雲到晴，中午前後較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率。下周日、下周一(22日、23日)低壓雲系北移，台灣附近水氣再度增多，東半部有局部短暫陣雨，午後較為明顯，西半部雖仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨會再度增多，降雨機率提高且雨區範圍擴大。

天氣職人吳聖宇指出，原本的TD-16W有機會再度被提升為熱帶性低氣壓等級，也不排除達輕度颱風門檻的可能性。(圖/截自天氣職人-吳聖宇粉專)

天氣職人吳聖宇指出，原本的TD-16W明後天逐漸北上的過程中，強度有稍微加強的趨勢，有機會再度被提升為熱帶性低氣壓等級，也不能完全排除達輕度颱風門檻的可能性，但依照現在的預報路徑跟距離，直接威脅台灣的機會不高，除非它的中心非常靠近台灣，不然對於天氣的影響應該有限。