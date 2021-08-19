東南沿海：兩棲裝甲車渡海登陸119高地

近期阿富汗情勢引起各界質疑美國對台灣的安全承諾，美國家安全顧問沙利文為此公開回應說，台灣的情況與阿富汗不同，美國對台灣的承諾一如既往堅實。不過陸媒《環球時報》總編輯胡錫進發文表示，只要「中國大陸力量持續增加、軍事鬥爭準備足夠充分、統一的意志足夠堅定」等3項條件成立，美國最終拋棄台灣就是註定了的。

在大陸有媒體網紅之稱、對美對台言論也經常引發爭議的胡錫進發表文章說，美國會不會拋棄台灣，從根本上說，這是時與勢的問題，不以美台少數精英的意志為轉移。他相信，只要中國大陸的力量持續增加，軍事鬥爭準備足夠充分，統一的意志足夠堅定，美國最終拋棄台灣就是註定了的，沒有懸念。

胡錫進還為此分析了6點原因：第一、沒有一份美國國內的正式文件要求美國出兵台海保衛台灣，一旦那樣做，將是美國政府突破法律框架並與一個大國進行戰爭的戰略賭博，是二戰結束以來美國從未有過的戰爭動員。

第二、中國是核大國，近海軍事鬥爭準備充足，這使得美國完全沒有取得台海戰爭勝利的把握。事實上，對台海戰爭勝負的預測在美國軍界學界都是悲觀的，美國二戰後在亞洲的幾場主要戰爭都是失敗的，如果與中國開戰，將面對從未經歷過的強敵。

第三、民進黨比當年的國民黨既弱小，又缺乏真實鬥志，台灣內部藍綠分明，一句話，台當局高度依賴美國的保護，絕對是扶不起的阿斗。

第四、台灣憑什麼與阿富汗不一樣？只要美國維持台灣政權的成本付出大大高於收益，美國就會拋棄它。當需要用一場代價巨大且沒有希望取勝的戰爭保衛台灣時，美國就會「兩害相權取其輕」，美國民眾不會允許他們的青年為「台獨」大批赴死。

第五、美國放棄台灣將是對中美力量格局變化的承認，並不意味著更多損失。而這種力量格局的變化根本就藏不住。美接受兩岸統一雖是它的一顆苦果，但苦果終將瓜熟蒂落。

第六，當一切有些模糊不清時，現實主義將在台海局勢的劇變起決定作用。大陸一旦攻台，肯定是摧枯拉朽，以小時計摧垮台灣軍隊的抵抗能力和意志。美國做出反應之前，新的台海現實將被迅速塑造出來，美國通過戰爭總動員來推翻新現實，需要賭上它國家命運，美國沒理由那樣做。

文章最後說，總之大陸抑制台獨促進統一的決心堅定不移，台當局如果真的視「主權獨立」為整個台灣島的生命，那麼他們從現在起就需轉入全民戰爭動員模式，增加軍費擴充戰力。但是，「看看台灣社會對於小確幸著迷的樣子，以及對政治內鬥投入的狂熱，台灣分明在想舒舒服服、順順當當有美國保護著就能實現分裂中國的目標，別做夢了。」