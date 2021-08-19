富邦悍將先發投手游霆崴。（資料照，張鎧乙攝）

富邦悍將在19日保留比賽，靠著先發投手游霆崴6局失3分好投領軍，加上高國輝開轟，以8比4勝出，也斬斷中信兄弟近期3連勝。

14日的補賽僅進行1局就因雨保留，今天兩隊都延續當日先發投手，由游霆威、羅傑斯續投。兄弟羅傑斯頻頻展現K功，前4局三振富邦12名打者，改寫味全龍隊徐若熙的3.2局11K，成為聯盟新紀錄，5局13K再度寫紀錄。

雖然羅傑斯頻頻三振對手，但也碰上不少麻煩，加上上周開局被范國宸敲出追平2分炮，今天4局下2出局時，被王正棠敲出帶有2分打點安打，7局下再被高國輝敲出左外野2分炮後退場。

羅傑斯先發6局飆出13K、2次保送，被敲9支安打其中有2支2分炮，失掉8分皆為自責分；游霆崴則是6局投出4次三振、2保送，被敲6支安打失3分（2責失），奪下本季第5勝（另有2敗）。

高國輝4打數2安打，其中包含7局的2分炮，本季第8轟出爐，追上兄弟詹子賢，再度並列全壘打王位置。