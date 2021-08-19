小甜甜婚後一家三口幸福甜蜜。（摘自小甜甜張可昀臉書）

王思佳女兒「小王美」才剛出生，就被詐騙集團盜圖賣嬰兒定型枕。（摘自王思佳臉書）

王思佳（中）與老公Joe月初迎來寶貝女兒「小王美」。（摘自臉書）

小甜甜（張可昀）沉浸在升格新手媽媽的喜悅中，日前照片遭不肖業者移花接木，她手拿女兒滿月蛋糕禮盒卻被P成提臀收腹內褲，氣得她大罵「可惡」，希望無良廠商能受到應有的懲罰與制裁。

小甜甜與圈外男友「宋先生」1月登記結婚，上月2日迎來女兒「米苔目」誕生，經常在臉書分享初為人母的心情，獲得許多新手媽媽的共鳴。有詐騙集團看準小甜甜在網路的高人氣，盜用她照片賣起提臀收腹內褲，她得知後趕緊在臉書發文提醒粉絲不要上當受騙，認為黑心廠商利用媽媽們產後想恢復身材的心理，實在很不可取。

她建議產後的媽咪最需要的是調整好心理以及身體狀態，胖瘦與否都不及產後身體的健康來的重要，絕對要聽從醫生的專業，因為「如果恢復是憑著一件內褲那是不是太幽默了！」小甜甜今天透過經紀人表示：「目前會在粉絲團提醒大家，也會跟公司討論，後續如何處理。」

另名新手媽媽王思佳，本月1日生下女兒「小王美」，女兒都還沒滿月，就引來不肖業者覬覦，盜圖賣起嬰兒定型枕，她氣到不行說：「小BABY的錢也敢騙，到底有沒有良心！」怒轟詐騙集團不要臉。

她今無奈表示詐騙集團防不勝防，而且都是假帳號，只能呼籲粉絲認明粉絲專頁還有商品的官方網站，希望不要再有粉絲受騙。「我們只要查覺有被盜用照片都會發信檢舉，也會請品牌方公告在粉絲專頁，也不斷地提醒大家詐騙集團的網站都只有貨到付款一個選項，而且通常賣的金額都會比正版的低很多。」