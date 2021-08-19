直屬於普丁總統的俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）聲稱，烏克蘭正在等待走向瓦解，這是跟阿富汗相同的情況，美國在一定時刻甚至都不會記得其在烏克蘭的追隨者，就像其在阿富汗的支持者一樣。

據俄羅斯衛星通訊社19日報導，帕特魯舍夫在接受《消息報》採訪時指出，「華盛頓方面已經檢驗了北約國家和一系列其他捲入阿富汗冒險行為國家執政人士的忠誠度，其中包括後蘇聯國家，首先是喬治亞。」

他說，「在此不能不說到烏克蘭，華盛頓方面將一些忠誠於它的人士推上台並在繼續這麼做。美國把美國人不要的武器販賣給烏克蘭，裝做看不見，而實際上美國是在支持不斷壯大的新納粹主義和極端主義的滋長，犯罪、販毒以及民族和宗教糾紛的加劇。」

帕特魯舍夫說，然而，基輔方面卻在「巴結討好」海外庇護者，以求加入北約。

他指出，「阿富汗曾擁有美國北約以外的重要盟友地位，然而這拯救了已經被推翻了的喀布爾親美政權嗎？類似的情況正在等著烏克蘭的那些美國支持者，在烏克蘭能夠上台的是那些新納粹，國家正在走向瓦解，而美國白宮在一定時刻甚至都不會記得自已在烏克蘭的支持者。」