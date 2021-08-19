「美國海軍學會新聞網」（USNI）18日報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）承認，美軍主要任務是確保卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的安全，無力於喀布爾開設「安全通道」，讓美國人和有資格的阿富汗人順利通過城市進入機場。

美國駐喀布爾大使館18日表示，喀布爾安全情勢持續快速變化，呼籲所有希望離開阿富汗的美國公民在申請並獲得通知後，前往卡賽國際機場等待撤離，但警告美國政府「無法確保通往該機場的安全通道」。

奧斯汀同日也在記者會上承認，當地美軍「沒有能力」離開機場，前往喀布爾城內接送大量人員；而針對部分報導稱有些具備撤離資格者被塔利班攔下，甚至遭受暴力對待的情況，奧斯汀表示，已進一步向塔利班強調，只要有許可證明者都必須被放行。

不過美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將稍後指出，美軍「有能力執行任何獲得的命令」，暗示是政治決策導致此類任務無法遂行；也稱來自英國和其他國家的部隊已抵達當地，正與美軍協調進行活動。米利還強調，在中東其他基地和「雷根號」（CVN 76）航艦打擊群存在下，美軍仍有能力於阿富汗發動猛烈空襲，確保塔利班不會輕舉妄動。

USNI指出，阿富汗境內可能還有上萬名美國公民，以及數萬名具備美國特殊移民簽證（Special Immigrant Visa，SIV）資格的阿富汗人正等待撤離，但過去24小時內，18架次的C-17運輸機僅撤離約2000人，不到其滿載能力的一半。奧斯汀表示，主要問題是人員登機審查速度過慢，專門處理相關問題的單位已抵達現場，將進一步協助作業進行。