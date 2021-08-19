海地強震，7-11創O2O緊急募款。（7-11提供）

海地於8月14日發生規模高達7.2強震，數以萬計建築物倒塌，數千人傷亡，重創當地，許多民眾無家可歸。7-11業界首創O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作，推動「海地地震救援」緊急募款活動，自8月19日起到9月30日止，線上開啟OPEN POINT APP即時捐款、線下可到門市ibon現金捐助，跨海幫助海地的受災兒童及家庭。

7-11表示，此次與台灣世界展望會合作，推動「海地地震救援」緊急募款活動，希望藉APP數位捐款的即時性、ibon機台的便利性，向海地上千個家庭與孩童伸出援手。此次募集的善款，將運用在協助世界展望會運輸糧食、衛生用品前往災區，後續也將為6萬名兒童，及18萬名成人提供帳棚、淨水器與乾淨飲水、糧食援助，並和在地信仰團體合作，確保最脆弱兒童在大環境動盪不安時，皆能安全並獲得照顧。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示：「海地兒童原本的生活環境已很辛苦，現在又遭遇強震，孩子的生存權將面臨極大挑戰，盼望台灣民眾一同發揮愛心。」