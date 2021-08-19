台股近期跌跌不休，在連續9天緩跌不止後，昨日久違的反彈翻紅，豈料竟只是1日行情，今（19日）指數狂殺450點，電傳金全面下跌，路透社援引知情人士說法，指財政部向國營銀行致電，建議股市下跌時「適量」的買進股票。

美國聯準會（Fed）公布利率會議紀要顯示，通膨在達成目標且就業狀況趨近滿意的情形下，儘管少數官員認為明年初比較穩妥，但大多的官員仍趨向於今年就展開縮減購債。

隨著Fed暗示最快今年開始縮減購債後，亞股早盤普遍賣壓沉重，日經、韓股和港股全都重挫，台股也成重災區，早盤開低走低，電子、金融、傳產殺成血海，航運午盤過後也難擋跌勢集體跳水，指數盤中一路下殺，接連摜破16600、16500、16400，終場大跌450點或2%，收在16375.4點，改寫近3個月以來的新低。

路透社報導援引5名知情人士透露，台灣財政部已向銀行高階主管致電，建議他們在股市下跌時，適量的買進股票，尤其是基本面好的大型股。

消息人士表示，「財政部認為，股市接連下跌這麼多天，有點不合理」。