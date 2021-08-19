美國勞動統計局周四 (19 日) 公布上周初領失業金人數達 34.8 萬人，優於市場預期，再降至疫情爆發以來低點，加上聯邦公開市場委員會(FOMC)在7 月會議紀要首次明確提及，若是就業數據持續轉好，接下來將有機會討論縮減每月購債計畫(Taper)的時機，導致美股3大期指齊挫。美股周四開盤下跌86.02點、以34874.67點開出，跌勢擴大至200點後快速收斂，繪圖晶片(GPU)大廠輝達(NVIDIA)開漲近2%。

截至台灣時間19日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌114.58點或0.33%、暫報34846.11點；標普500指數下跌13.47點或0.31%、暫報4386.80點；那斯達克指數下跌63.49 點或0.44%、暫報14462.43點；費城半導體指數下跌18.56點或0.58%、暫報3190.27點。

5大科技巨頭股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌1.33%、暫報679.80美元；台積電ADR股價下跌1.82%、暫報108.44美元；聯電ADR股價下跌3.13%、暫報9.91美元。

據CNBC報導，WTI 原油期貨下跌超過 2%，跌破 64 美元，銅價下跌約 2%，因擔心全球經濟增長沒有美國聯準會(Fed)繼續透過購債計畫支持，藉此提供寬裕的資金協助經濟恢復正軌。10年期美債殖利率下跌3個基點，至1.243％。

截至8月7日當周，續領失業金人數282 萬人，雖較預期略高，但仍創疫情以來新低。