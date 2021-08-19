美國緬因州貝爾法斯特港(Belfast Port)在上周末出現一隻巨大的黃色小鴨，上面寫「喜樂」(JOY)，不知道是誰放的，港務局表示，它不妨礙港口運作，姑且就先留著吧。

美聯社報導，這隻黃色小鴨其實很大，大約有7.5公尺高，沒人出面說明，就突然出現在港口，許多人覺得是個小驚喜，因此不希望移走。

港務長凱瑟琳·吉文(Katherine Given )告訴當地媒體《班哥每日新聞》(Bangor Dailynews)，這只鴨子不會對航行造成危險，因此不必急於將其趕走。

A giant rubber duck appeared in a Maine Harbor — and no one knows why

吉文說，「我不知道它的主人是說，但我遇到的人都蠻喜歡它，顯然它有點適合貝爾法斯特。很多人都想把它留在這裡。」

黃色小鴨的莫名出現，令貝爾法斯特港成了地方話題，來自賓州的茱蒂‧赫爾曼(Judy Herman)特別跑來拍照留念，她接受新英格蘭有線電視新聞的訪問時說：「誰會想到在港口裡看到一隻鴨子？」

另一位受訪者史蒂夫·斯莫爾 (Steve Small) 說：「我蠻感動的，有人做了一點特別的的事情，來讓生活變得更有趣。」