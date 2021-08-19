43歲李先生3年前因為胰臟發炎住院治療，住院期間發現有糖尿病、高血脂、高膽固醇等問題，於是由個管師協助執行血糖控制，近期腎功能異常，經了解原本李先生多年前曾戒菸，但因工作生活繁忙壓力大，又開始1天3包菸、500元檳榔紓壓，經過戒菸個管師勸戒詳談後，展開戒菸計畫，期盼在家人支持下戰勝菸癮。

戒菸個管師梁夢倫指出，戒菸計畫首步會由戒菸個管師一對一會談，除了記錄抽菸習慣、介紹戒掉菸癮方法外，也需要了解戒菸者身心狀況，提供全方位的協助。戒菸班系列課程不止著重戒菸主題，更涵蓋營養、心理、新陳代謝等健康新觀。新竹國泰醫院目前協助336人成功戒菸，結案後，戒菸個管師也會定期進行追蹤。

梁夢倫也分享吸菸與癌症息息相關，抽菸容易引發心血管疾病、中風。經過研究顯示戒菸一年以上，罹患心臟病風險降低50％，若持續戒菸，子宮頸、口腔、喉、食道等罹癌風險也隨之下降。戒菸10年後，肺癌、心臟病與死亡風險也大大遠離。

新竹國泰醫院目前提供2代戒菸服務，以尋求專業戒菸的方式，藉由醫師與衛教師的行為諮商與尼古丁置換療法或戒菸藥物等，均可有效幫忙戒菸者擺脫生理及心理的依賴。

吸菸也與全球嚴重的COVID-19疫情相關，梁夢倫表示，國際研究接連證實吸菸是Covid-19重症的危險因子，感染機率是非吸菸者的7倍。另外在使用各種菸品而經常脫下口罩，反而容易成為防疫破口。