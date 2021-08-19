新竹都城隍廟已有273年歷史，至今保存許多獨特的無形文化資產，其中已160多年未曾間斷的夯枷解厄跟奉旨賑孤遶境，今年因疫情之故停辦，不過城隍爺出神龕的儀式仍依照傳統進行，從農曆7月12日上午起，有8天時間，民眾可近距離一睹城隍爺風采，更可鑽轎底祈福過運，祈求城隍爺保佑。

新竹都城隍廟往年農曆7月都會舉辦夯枷解厄跟奉旨賑孤遶境，受到疫情影響，為避免群聚，廟方決定停止辦理。廟方解釋，奉旨賑孤遶境的源流可追溯至清咸豐年間，先民渡海來台開墾而有許多無主孤魂，城隍爺心懷慈悲，在農曆7月半巡視4座城門，照顧這些無主的孤魂，同時祈求風調雨順國泰民安，並預先在農曆7月12日出神龕做準備。

今年國曆8月19日是都城隍爺出神龕的日子，吉時一到，新竹都城隍廟依照傳統儀式請城隍爺出神龕。廟方表示，民眾即日起到農曆7月20日上午，有8天的時間可近距離一睹城隍爺的風采。此外，民眾最期待還有鑽轎底祈福的活動，廟方表示，雖然疫情趨緩，不過還是警戒2級，開放信眾鑽轎底過運祈福，但須依照相關單位規定規範。

新竹市副市長沈慧虹19日也出席觀禮，她表示，新竹都城隍廟是台灣重要的信仰中心，在防疫規範下，往年的儀式與習俗都縮小規模舉辦，城隍爺仍依照慣例出神龕，讓信眾得已看到城隍爺的神容，祈求神明保平安，她也希望平安月大家努力度過疫情。此外，在防疫期間，信眾要遵守廟方人流管制，包括實聯制、量體溫、戴好口罩並不隨意交談及飲食，鑽轎底儀式也請信眾耐心等候。