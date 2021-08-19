防疫期間許多大樓住戶為避免直接接觸，按電梯樓層時會減少用手指觸碰面板，不過1名網友抱怨，他所居住的大樓被住戶用鑰匙猛戳電梯面板，導致面板外的塑膠膜破了好幾個大洞，讓他怒批「到底有什麼障礙，勤洗手比你用鑰匙到處亂戳還要安全」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，防疫期間許多大樓住戶會盡量避免用手直接按壓電梯樓層、減少接觸風險，但他所居住的大樓，住戶們改用鑰匙按樓層，沒想到按壓時力道過強，導致樓層面板多次損壞，請了廠商屢次更換面板仍屢次遭破壞，讓他怒批「到底有什麼障礙，勤洗手比你用鑰匙到處亂戳還要安全」。

1名網友抱怨，他所居住的大樓被住戶用鑰匙猛戳電梯面板，導致面板外的塑膠膜破了好幾個大洞，讓他怒批「到底有什麼障礙」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友公開的照片中，電梯按樓層的面板外已加裝1個塑膠透明板，本來的用意為方便清潔消毒，沒想到住戶民眾竟用鑰匙狂戳出1個個洞，他說「不是在氣塑膠模破掉，看保護膜被戳成這樣就知道鑰匙的殺傷力了」，他說用鑰匙戳真的沒有比較安全，而是「勤洗手」才更為重要。

其他網友則留言說，「旁邊放一隻觸控筆共用呢」、「我看過很多人用鑰匙用力戳按鍵的，真不懂輕輕按就可以了，為什麼要像按飛彈發射按鈕一樣這麼用力」、「戳了也不會消毒鑰匙，根本就是把病毒帶入口袋」、「旁邊掛酒精就好了」、「貼個字條，再戳面版壞掉時，你們多要走樓梯」、「我家大樓管委會乾脆在上面黏橡膠墊」。