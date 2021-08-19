林孟令強調，感謝水利局長所帶領的團隊，用最短時間積極爭取經費到位，目前都在施工期間。（陳世宗攝）

龍井區十七輪中排水是匯集龍井區龍東里、龍西里及大肚區成功里所有排水系統，經由龍西里護岸閘門排出。當水位到達黃色警戒線的時候，龍東里奉天宮前的區域水位，已經滿出排水溝造成淹水。市議員林孟令19日為民請命，要求水利局儘快彌補設施不足，讓民眾遠離水患之苦。

林孟令指出，經現場會勘時，發現匯集排水溝『高2公尺、寬5公尺』；護岸閘門水道出口『高1.5公尺、寬1.5公尺』，像是寶特瓶一樣，瓶身大、瓶口小，這樣的排水設施淹水是必然的，所以每逢下大雨茄投地區必定淹水。

林孟令說，水利局目前緊急因應措施是抽水機的支援，今年抽水機已出勤5次以上，但抽水機僅是應急之用，非一勞永逸之計，水利局應儘快彌補設施之不足改善出水口排水量。

水利局長范世億說，這幾次的雨季，水利局都有預布抽水機 ，對於十七輪中排水改善出水口排水量，水利局規劃防災科也正在做相關的規劃，規劃好之後再來做改善。

林孟令強調，感謝水利局長所帶領的團隊，對其所提的海線治水跟建設都非常的重視，如南山截水溝下游出海口這一帶的土堤改善、麗水港的觀景平台，中央水利署没有規劃到的，水利局也都注意到，且用最短時間積極爭取經費到位，目前都在施工期間，還有大肚區山陽里野溪整治，在這一次的水災也發揮了防災效果。