由俄羅斯研製的蘇-57與大陸自製殲-20兩款第5代隱形戰機近期呈現激烈競爭態勢，考慮各自為其最先進的5代戰機進行「雙座型」改進，改進方向類似於法國「飆風-B」與美國「F-15E」，此項升級競賽將決定蘇-57與殲-20何者才是全球首款具備「超能力」的隱形戰鬥機。

《新浪網》引述《歐亞時報》網站報導，俄羅斯聯合飛機公司正在開發蘇-57的雙座型號，這種雙座升級版戰機有可能會同時指揮和控制多達4架先進的獵人隱形無人戰機。俄羅斯官方既未證實也不否認這些猜測，雖然蘇-57的雙座改進型幾乎已經不是新聞了，然而利用該機來控制多架無人戰鬥機進行作戰，卻是一個重大突破。

外界曾有報導指出，俄羅斯國防部和蘇愷設計局計畫開發雙座版的蘇-57戰機，期望能刺激該戰機出口。過去曾傳出蘇愷打算為印度空軍開發的定製版的雙座型蘇-57，該計畫就是印度現在的5代機FGFA項目，按計劃戰機將在印度國內生產，但是在2018年印度因為FGFA專案開發延遲而取消了該交易。一些專家認為，FGFA項目的很可能會有助於目前研發的雙座版戰機，並加速該機的研發。

報導說，如果成功改裝成雙座機，蘇-57將成為世界上第一款雙座隱形戰鬥機。據大陸傳出的消息指出，成都飛機公司也在研發雙座版殲-20，雙座版的設計是要成為其他戰機的指揮和控制中心，用於引導其他戰機發射的導彈打擊敵軍目標。此外新的雙座殲-20還有一項的突破性的改進，就是可以在飛行中指揮與控制無人機。

像飆風-B和F-15E這樣的雙座戰機與單座戰機相比總是更笨重些，造成機動性能力下降，但這些雙座戰機還可以用於訓練飛行員。一位俄羅斯國防部官員也強調了這一點，他表示，這種雙座蘇-57可以在訓練飛行人員中發揮作用，以降低缺乏經驗的新飛行員的心理壓力。

此外雙座蘇-57的出口價值也很大，因為一些小國更喜歡多用途戰機，這種戰機既可以滿足戰鬥，又可以用於訓練。據報導，出口型的蘇-57價格估計為1億美元。目前已有多個東南亞國家諮詢了購買蘇-57的事宜，包括印尼、馬來西亞、緬甸和越南，它們原就裝備俄製戰機，另外阿爾及利亞與是土耳其也都對蘇-57戰機表示興趣。

至於印度也傳出購買雙座型蘇-57的意向，但這種可能性猜測的成分太高，因為購買俄製戰機可能不適合印度在美俄之間維持地緣政治平衡的戰略，而且印度也可能選擇將重點轉向該國國產新型戰機上。

報導表示，俄羅斯在無人機方面一直落後於美國，美軍早已在伊拉克和阿富汗的衝突中廣泛使用武裝無人機，俄羅斯正在迎頭趕上，加速測試獵人無人機。因為單座戰機的飛行員在駕駛戰機時還要控制無人機作戰，會令飛行員手忙腳亂，如果是雙座戰機，就可以很好的操控無人機。