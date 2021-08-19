考上台灣最高學府「台灣大學」是許多人的夢想，沒想到其實部分台大人很不想承認，一名台大醫學系的網友表示，很討厭被問念什麼科系，甚至會謊稱自己念人類系，好奇詢問大家，上台大什麼科系會不想說？沒想到有不少網友附議「説台大醫學系，大概整間店的阿姨會忙著幫你介紹對象」、「說出台大醫頓時變焦點」。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，自己很討厭被問念什麼科系，尤其是剪頭髮的時候就很尷尬，都直接說念人類系，然後髮廊的姊姊就會開始不停的問人類系是幹嘛的？想詢問大家上台大什麼科系會不想說？

貼文一出引起熱議，沒想到有不少人認同原PO的感受，紛紛回應「如果原PO説台大醫學，大概整間店的阿姨會忙著幫你介紹對象」、「說唸台大醫學系會不會全場關注」、「醫學系，我也不想說」、「說出台大醫頓時變焦點」；不過也有人留言「自從我說醫學系後，剪頭髮都不用錢」、「上台大就算科系再鳥，講出來都不會太丟臉吧」。

除了台大醫學系之外，有網友表示，其實在台大校內，讀管理學院的都不想承認，此外，說自己是中文系，也會被投以同情的異樣眼光；還有人回應「工科海洋啊，沒有人聽得懂工程科學，也不知道海洋工程在幹嘛」、「電機系，因為長輩眼中不會修馬桶、修冷氣就不算電機系」、「外文系也不想說，一群北七開始把你當google翻譯」，答案曝光讓一堆人笑翻。