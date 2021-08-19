台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分、陳政顯關切台中市社會住宅推動進度，議員肯定台中市長盧秀燕上任後，社會住宅興辦數量已經超過中央分配量，並提醒市府及中央，興辦社會住宅要審慎選址，考量租金、交通、需求等因素，並且敦親睦鄰和地方充分溝通，才能順利推動。

張廖乃綸說，台中市政府在市長盧秀燕上任後，持續將興辦社會住宅列為重大住宅政策。根據中央計畫，對台中市社會住宅興辦分配量為1萬2千戶，中央和市政府各負責一半，目前台中市興辦的戶數已達6048戶(包括已完工、興建中、工程決標及發包中)。反觀中央計畫在潭子、北區、西屯三處興辦設宅，才規劃912戶，且選址出現爭議，進度明顯落後。

張廖乃綸指出，興辦社會住宅要盤點土地、謹慎選址，要考慮需求面、交通動線，而租金是參考市價訂定的，也要考量青年朋友或勞工朋友能不能負擔得起，更重要的是要敦親睦鄰，充分與地方溝通才能讓社會住宅推動得更順利。規劃時也要納入親子幼托、長照等空間，讓老少幼兒都住得安心。

陳政顯說，中央興辦社會住宅，在台中市北區選定一塊國有地，對外聯絡道路只有6米寬，當地原本交通已經有些壅擠，如果再擠進200多戶社會住宅，交通恐怕會癱瘓，對地方居住環境造成衝擊，中央不該為了充數量罔顧民意、一意孤行，都發局也應該積極和中央溝通。

都發局長黃文彬強調，台中市政府在選擇社會住宅興辦地點時都相當謹慎，對於中央興辦社宅選址出現爭議，市長盧秀燕也特別要求一定要向中央反映，並請中央和地方好好溝通。

張瀞分則關切豐原安康社會住宅出租營運狀況。張瀞分說，豐原安康一期社宅是她和前市長胡志強積極爭取推動的，也是台中市最早啟用的社會住宅，目前這處社宅3年租期已經屆滿，正進行遞補作業，有住戶可能因為結婚生子、經濟狀況變佳或要另外購置房屋而搬出去，她希望市府縮短作業時間，讓社宅出租不會出現空窗期。

黃文彬認為，豐原安康社會住宅能完成，要特別感謝張瀞分議員的全力協助，安康設宅一期有200戶，3年租期屆滿後約有30多戶搬離，其他住戶可以續租。至於豐原安康社宅第二期目前正興建中，完工後會再釋出500戶。