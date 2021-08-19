國內疫情逐漸平息，藍軍綠營也開始積極備戰2022地方選舉，其中與雙北地區為一日生活圈的桃園市，因為現任市長鄭文燦任期將屆滿，藍綠都將其視為一級戰區，目前藍營呼聲最高的2人，分別是立委魯明哲和議長邱奕勝，綠營則是立委鄭運鵬和前綠委鄭寶清及曾被點名的衛福部長陳時中。有媒體引述知情人士最新說法指出，藍營近日已完成初步整合，有望由邱奕勝領軍。

國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝。（圖／本報系資料照）

民進黨方面，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日在自己經營的節目「董事長開講」指出，民進黨第一步黨內初選有4個人在搶，目前立委鄭運鵬，和黨內中常委鄭寶清實力都不差，還有前立委黃適卓、彭紹瑾。此外，還有一種可能是，鄭文燦在蔡政府內閣改組接任閣揆，由現任衛福部長陳時中代理桃園市長，幫鄭文燦COVER「3+11」。

國民黨方面，前綠委郭正亮17日則是指出，藍營呼聲較高的2人，分別是立委魯明哲和議長邱奕勝，但因為魯明哲是後輩，且邱奕勝基層實力很強，但文宣能力稍弱，年輕人可能比較不容易注意到他。

值得注意的是，據《信傳媒》19日報導指出，藍營的邱奕勝在桃園當地經營許久，從中壢市民代表會主席，一路當到議長，許多藍營人士都深受他幫忙，但邱奕勝雖然傳統陸軍基層實力雄厚，網路聲量(空戰)卻未見優勢，這讓遠在台北的國民黨中央有所質疑，拋出諸如前高雄市長韓國瑜、副市長李四川，甚至是黨主席江啟臣，但多數被地方人士反對和邱奕勝勸退。

《信傳媒》報導更指出，有鑑於空戰力量薄弱，加上桃園市民平均年齡不到40歲，這讓邱奕勝下定決心，在近期開始大力經營多個社群平台，包括臉書、強化橫向溝通，爭取年輕人關注和認同。此外，對於陳時中是否可能空降桃園參選，有綠營人士坦言，這僅是一種戰略思路，變數還很多，需要再觀察。