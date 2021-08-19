台灣民意基金會7月發布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」，民眾黨的政黨支持度異軍突起，獲15.6％的支持。名嘴張宇韶在臉書發文，指出台灣民意基金會董事長游盈隆做出民眾黨超過10趴的民調，是故意做全國性調查，而非台北在地民眾，再加上樣本只有1082份，信度與效度大有問題。游盈隆19日表示，已委請律師發出存證信函給張宇韶，要求張宇韶公開道歉。

游盈隆19日在臉書表示，「這會是我平生第一次提告嗎？」，這問題他在臉書提過兩次，一次是7月23日，另一次是在8月1日。獲得不少網友的回應，絕大多數贊成，只有2、3位反對。

游盈隆接著表示，基於這件事，近一個月來，已經引起社會一部分人的關注，他最後決定委請律師發出存證信函給張宇韶。這麼做的目的，是希望端正社會風氣，以訟止謗是不得已才用的手段。

游盈隆指出，期盼張宇韶真心悔過，為他公然惡意攻訐誹謗他以及台灣民意基金會這項惡行，公開道歉，如此他將考慮不提出民刑事告訴。的確姑息適足以養奸，我們不應縱容那些目無法紀、恣意傷人的惡行，否則社會正義將蕩然無存。同時，我們也不宜貿然興訟，增添司法系統已經很沈重的工作負擔。謝謝大家關心。