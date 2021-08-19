以機器狗、機器人聞名的波士頓動力公司(Boston Dynamics)，持續精進他們的人型機器人，現在機器人已經能表演體操、後空翻，還有其他難度頗高的跑酷動作。

科技探險(techxplore)報導，這家機器人公司之前已經展示了他們的機器狗，一些警察部門已經開始使用機器狗（名為 Spot）來幫助巡邏，甚至在疫情期間，機器狗還協助新冠患者的看護工作。而該公司更有名的作品是機器人「阿特拉斯」(Atlas)，被稱為「世界上最靈活的機器人」，它們先前已表現出與人類相似的走路、搬運物品，以及跌倒(被人為推倒也算)後自己起身的能力。

現在它們表現的更為靈活，新的展示視片當中，「阿特拉斯」現在可以跑酷，也就是在不平坦的平台上跳躍和奔跑，行走平橫木，還以後空翻。然後，兩台「阿特拉斯」可以進行同步運動，不會相互干擾。

阿特拉斯研究團隊成員史考特‧考德斯馬(Scott Kuindersma) 說：「我們期望機器人可以在未來，可以在任何地方勝任各種工作。」

Atlas | Partners in Parkour

「我們現在所做的研發，實際上仍只是機器人的基礎功能搭建，它們在上場之前，就必須要有這樣的靈活度，我們只是定義了未來2~5年內，可能面臨的各種環境挑戰。」

阿特拉斯機器人身高5英尺(153公分)，重190磅(86公斤)，有一個背負型電池、全彩攝像頭和景深應測器，以及3台內置電腦，計算各種運動與保持平衡。

研發團隊也發布幕後影片，也就是一些失敗的情況，機器人並不總是能完成他們的行動。「有時機器人經常失敗，令人沮喪」

控制負責人班傑明‧史帝芬( Benjamin Stephens)說：「各位看到的成功，是精心安排的練習，跑酷的過程，是很多運動員示範數十次或數百次的動作，然後紀錄下來輸入給機器人，在不斷的改進與修正後，終於讓它們學會了。」

波士頓動力公司在兩星期前，才開始讓這2個機器人同時跑酷，這是他們第一次將它們一起拍攝。史蒂芬說：「每一個動作都有一定的失敗機率。連續跳躍、慢跑、轉身、跳躍和翻轉，全部動作時間是 90 秒，能完美達成真是太棒了。」