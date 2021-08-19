《頭條開講》

美國撤軍後，塔利班接掌政權，並表示「阿富汗不是民主國家」，將會基於「伊斯蘭教法」來治理國家。前國安會副祕書長楊永明表示，塔利班治理阿富汗，作法會比較接近沙烏地阿拉伯，有較嚴謹的伊斯蘭教法，但是又有一定的寬鬆。

楊永明19日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，塔利班這些領導人，在這一段時間，大部分都不在阿富汗，都是在中東國家，他們視野接觸算是寬闊。不過，塔利班的基礎並不穩固，因為最主要的是整個政府軍的崩潰，美國撤得太快。治理的是跟它不同派系、種族；還有它自己的伊斯蘭內部不同的派系，它既然要組織所謂的伊斯蘭教法，而每個中東國家的治理，都是根據伊斯蘭教法，但是程度不一，比如隔壁的伊朗，還可以有國會選舉，不過那是什葉派。

楊永明指出，像沙烏地阿拉伯，有宗教警察。因此塔利班治理阿富汗，絕對不會是20年前的樣子，但是會比較接近沙烏地阿拉伯，有較嚴謹的伊斯蘭教法。但是又有一定的寬鬆。

楊永明接著表示，沙烏地阿拉伯前年才允許女性去考駕照，那麼有錢的國家、又是美國的盟國。而阿富汗人民文盲的平均有6成，其中婦女將近8、9成是文盲，所以針對婦女權益的部分，要觀察塔利班一個禮拜或一個月的時間。