美國最新研究指出，完整接種2劑疫苗的Delta確診者，體內病毒量竟然和未接種者一樣多。(摘自蘇一峰文章)

新冠肺炎肆虐全球，隨著病毒不斷進化，Delta印度變異株已取代Alpha英國變異株，成為目前最流行株，傳播力強到就算接種2劑疫苗仍有機會感染，各國紛紛考慮施打第三劑疫苗。胸腔重症專家、北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰分享美國最新研究發現，接種完2劑疫苗的Delta確診者，體內病毒量竟然和未接種者一樣多，無疑是個壞消息。

「美國研究帶來壞消息！」蘇一峰今（19日）表示，因應Delta病毒快速在國際蔓延，許多人都關心疫苗能否有效防堵變種病毒肆虐，但美國衛斯康辛州的最新研究指出，打完兩劑完整疫苗的感染者，病毒量與感染能力和未打疫苗者一樣多。

蘇一峰在部落格說明，美國威斯康辛大學麥迪遜分校 （University of Wisconsin-Madison）的學者收集了共719名新冠肺炎感染者資料，其中122人經過病毒基因分析，有九成都是Delta感染者。透過採取每位受試者的鼻腔病毒，分析體內病毒量（Ct值）與時間的變化，在統計學上，打完兩劑疫苗的感染者，鼻腔中的病毒含量與沒打疫苗者相同。

研究也發現，就算接種了完整疫苗，有打疫苗者在確診後出現症狀天數及嚴重度，也和未打疫苗者沒有差異。(摘自蘇一峰文章)

蘇一峰指出，研究也發現，就算接種了完整疫苗，病毒在細胞間的感染成功率也非常高；有打疫苗者在確診後出現症狀天數及嚴重度，也和未打疫苗者沒有差異。

此研究的作者病毒學家 Thomas Friedrich 在學術期刊《Nature》上提到，「這個研究讓我們知道打了疫苗的人感染病毒後，還存在著感染傳播能力！」期刊也呼籲，打完疫苗後的防疫保護仍不能拋棄，如戴好口罩。

蘇一峰也提到，另一篇新加坡做的研究則顯示，接種輝瑞／BNT或莫德納等mRNA疫苗者與未接種者，在感染Delta變異株後，兩者初期的Ct值差不多，但隨後觀察到，已接種者體內病毒量下降得更快。