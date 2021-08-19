宣傳車廣播「岡山吳奇隆30大壽」 沿街放送頭像網看傻（取自臉書「爆廢公社公開版」）

1名網友昨（18）日在路上發現1輛行動看板車，看板內容寫著「岡山區今日壽星，30大壽，骨力、誠懇、好央請」，還不斷廣播「今天是『岡山吳奇隆』30歲大壽，請大家跟他說生日快樂」，引起當地不少關注討論；其他網友看到影片後紛紛笑說「這是在整人吧？」還有人說明年也要幫朋友做類似方式慶生。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1處道路上有輛廣告看板車，看板上寫著「岡山區今日壽星，30大壽，骨力（台語：勤勞）、誠懇、好央請（台語：很好囑託）」，還有貼上該壽星的大頭照，該車輛不斷穿梭在各個巷弄，引起當地民眾的注意。

該網友PO出的影片中，看板車行駛過程還不斷廣播，內容為「假如大家有看到他（壽星），請跟她說一聲生日快樂，感謝」、「各位親愛的鄉親父老大家好，今天8月18日，是『岡山吳奇隆』30歲大壽，如果大家在路上看到他，請跟他說聲生日快樂」。

其他網友看到影片後，紛紛留言說「主角會不會在車廂裡不敢出來」、「天啊！這是在整他吧」、「吳奇隆怎變這樣」、「這真的不會丟臉嗎」；許多網友則是不斷標註自己的朋友，說「明年生日也想要這樣」、「生日也來幫朋友做一樣的事」。