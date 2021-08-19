美國半導體巨頭英特爾在8月19日舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，對外展示英特爾下一世代產品的架構計畫，包括針對外界關注的Alder Lake效能、核心架構等進行說明，並推出獨立顯卡新品牌「Intel Arc」，將採用台績電6奈米製程。

綜合外媒報導，英特爾這次公布的Alder Lake，預計採用英特爾7奈米製程(原英特爾10奈米製程強化版 SuperFin 技術)，為首款具備2個全新x86架構核心，將與微軟深度合作，並同時串連桌上型、Mobile與Ultra-Mobile三大平台，從9W TDP 到最高 125W TDP，解決桌上型與筆電用不同架構情況。

英特爾也推出新款的GPU、IPU，以及全新的資料中心GPU架構「Ponte Vecchio」，為英特爾史上運算密度最高的產品。至於「Intel Arc」，據英特爾日前公布內容指出，為基於Xe HPG微架構(代號為Alchemist)打造的全新消費級高效能顯卡，將在2022年第一季度正式推出，將支援具備光線追蹤（ray tracing）加速能力、AI驅動超級取樣（supersampling），以及Windows DirectX 12 Ultimate，並擁有深度學習超級採樣 （DLSS）技術。這舉動明顯針對占據GPU消費級市場的NVIDIA以及AMD而來。

英特爾還透露，實際上他不會自己生產Alchemist產品，作為IDM 2.0戰略的一部分，英特爾將有機會把產品委由台積電代工生產，特別是用以6奈米製程。

英特爾則是在「Ponte Vecchio」產品的Xe Link IO晶片採用台積電7奈米製程，運算晶片採用台積電5奈米製程，至於Rambo Cache記憶體採用英特爾7奈米製程。