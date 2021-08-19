風傳媒19日公布屏東縣防疫措施滿意度調查，民眾滿意度平均達到9成，對縣長潘孟安在防止新冠肺炎疫情的表現，滿意度更高達94.7％，潘孟安對民眾的肯定十分感恩，他說，儘管先前屏東在對抗Delta病毒時一度遭到外界誤解，但屏東在19天內成功控制住Delta疫情，為台灣守住最南端淨土，用實際行動打破負面謠言。

依據風傳媒的調查指出，過去2個月國內疫情最驚心動魄的莫過於屏東出現首起Delta病例，但正當潘孟安在全力守護國境之南的時候，網路熱門關鍵字，幾乎都與變異病毒有關係，包括「Delta、病毒、破口」等等，還有縣長甩鍋說、隱匿疫情，讓潘孟安負面聲量飆高。

而台灣指標調查研究公司針對屏東縣的防疫措施進行滿意度調查，從防疫表現、三大專案篩檢、隔離後再篩檢等多層面向，訪查屏東縣民對此次縣長潘孟安在防疫上的作為是否滿意。

調查結果發現，民眾最滿意的是潘孟安在整體防止新冠肺炎疫情表現，有高達94.7％的民眾表示滿意，僅有2.3％民眾不滿意，可見民眾對潘縣長在防疫上的表現給予高度肯定。

在防疫措施中，以緊急啟動三大專案篩檢滿意度最高，在面對Delta病毒時，縣府緊急啟動枋山、枋寮、市場三大專案，9天內篩檢1萬4千多人，有高達94.5％的民眾認為這項措施可以有效控制疫情。為了防止社區擴散，在居家隔離者期滿之前，縣府對隔離者再次篩檢，這項措施也有92.8％的民眾表示滿意。

在發現Delta病毒確診者分布在枋山鄉2個村，因此進行管制，要求超商、餐飲業、傳統市場關閉3天，同時發送防疫物資包、提高65歲以上民眾施打新冠肺炎疫苗的比率，還有發現Delta變種病毒後提升疫調層級，比照偵辦重大刑案辦理，調閱監視器、電信業者軌跡資料以協助疫調等作為，也都獲超過得80％以上民眾支持。

風傳媒指出，從防疫的態度、處理病毒的執行力、積極把關的作為，潘孟安都獲得屏東縣民的信賴與肯定，即便網路上再多的負面聲量，也不及在地民眾的感受與支持，可以說潘孟安及縣府團隊，以抗疫的實際作為，破除網路上的負面謠言。

對於這份民調結果，潘孟安感謝鄉親支持，也感觸萬分，屏東面對疫情從來不敢鬆懈，國內自今年5月份提升疫情三級警戒以來，縣府團隊全神緊繃，至今仍每日不間斷開會，不斷滾動式檢討、調整防疫作為，包括施打疫苗的「屏東模式」貼心服務、速打站設置等。

6月底爆發Delta病毒群聚感染時，潘孟安心中更是煎熬，加上當時網路謠言、負面聲量不斷，打擊第一線人員士氣，但當時他只有一個信念，「如果守不住Delta，台灣可能就淪陷了」，督促縣府團隊貫注全力防疫，外界壓力他扛。

所幸透過精準疫調、擴大匡列居家隔離、萬人篩檢、疫苗施打及「微封村」停止商家營業減少人群流動、加強環境清消等措施多管齊下，從6月23日發現枋山確診首例，到7月11日667名居家隔離者全數解除隔離，屏東19天就控制住Delta疫情，化解危機。

潘孟安表示，防疫是全體國民的事，唯有從上到下大家共同防疫，疫情才有可能解封，屏東會繼續堅守到底。