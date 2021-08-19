花蓮近幾個月來地震頻傳，今天(19日)下午18分鐘就連3震，晚間11點12分、34分，再度連續發生規模4.2、4.0地震，兩次地震最大震度花蓮市區4級，宜蘭、南投有感。
根據氣象局資料，晚間11點12分震央位在花蓮縣府南南西方4.9公里處，也就是吉安鄉陸地上，規模4.2，地震深度僅5公里。34分地牛再度翻身，規模4.0，震央則位於花蓮縣府南南東方2.4公里的海面上，地震深度一樣為5公里，兩次地震最大震度皆為花蓮市區4級，合歡山2級，台中梨山、宜蘭南澳1級。
花蓮近幾個月來地震頻傳，今天(19日)下午18分鐘就連3震，晚間11點12分、34分，再度連續發生規模4.2、4.0地震，兩次地震最大震度花蓮市區4級，宜蘭、南投有感。
根據氣象局資料，晚間11點12分震央位在花蓮縣府南南西方4.9公里處，也就是吉安鄉陸地上，規模4.2，地震深度僅5公里。34分地牛再度翻身，規模4.0，震央則位於花蓮縣府南南東方2.4公里的海面上，地震深度一樣為5公里，兩次地震最大震度皆為花蓮市區4級，合歡山2級，台中梨山、宜蘭南澳1級。
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