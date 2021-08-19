.@CVN70 deployed for the 1st time with advanced capabilities like the F-35C Lighting ll leaving San Diego Aug. 2. The Carrier Strike Group is currently participating in Large Scale Exercise 2021. #LSE21 @flynavy



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美國海軍陸戰隊正準備部署第一支F-35C隱形戰機部隊，這款可在航母上起降的艦載5代隱形戰機隸屬於美國海軍陸戰隊的VMFA-314戰鬥機攻擊中隊，該中隊計畫於明年部署在美國海軍亞伯拉罕．林肯號航空母艦上，並駛往西太平洋執行任務。

《新浪網》引述美媒《富比士》網站報導，F-35C將成為美軍航母上的具有縱深打擊能力的戰鬥攻擊機。如果有了空中加油的保障支持，F-35C型的作戰半徑可達數千公里，能穿透敵人的防空系統，打擊敵人的地面補給和指揮設施。

報導指出，海軍陸戰隊的F-35C飛行中隊想執行縱深打擊任務卻面臨一個重大問題。如果該機飛出美軍支援飛機和其他友軍部隊的射程時，這些艦載機能否自衛？F-35C對敵空戰能力如何？或者海軍陸戰隊能否避免與中國戰機進行空中格鬥？

VMFA-314中隊的指揮官馬克．迪翁少校對此表示，F-35C中隊擁有它所需要的裝備，飛行員都接受過執行任務培訓，包括縱深打擊，防空、近距離空中支援作戰等等。

報導說，美國海軍陸戰隊的戰鬥機中隊一直在接受空對空作戰訓練，但隨著威脅的演變，他們接受空戰訓練的程度也有所不同。21世紀初飛行中隊更專注於轟炸和攻擊伊拉克和阿富汗的武裝分子，因此他們的空中格鬥技能也會逐漸下降。隨著中國空軍在西太平洋部署越來越多的高科技戰鬥機，奪取空中優勢任務將在未來15年中變得更加重要。

實際上美國海軍陸戰隊為其22個戰鬥機中隊換裝F-35時，狀況也一樣。陸戰隊的18個飛行中隊將會裝備部署在兩棲攻擊艦和島嶼前哨基地上的F-35B垂直起降戰機，其餘的4個飛行中隊將會裝備在航空母艦部署的F-35C。

報導表示，與F-35B相比，F-35C有更大的機翼、更多的燃料和更大的武器艙，是海軍陸戰隊的縱深打擊的主力。它的隱形能力與感測器都是頂尖，還比F-35B增加3.6噸的燃油，因此能夠更頻繁地使用加力燃燒室，近戰時能增加更多推力，航程也更遠。

雖然這些都是F-35C在空戰時的優勢，但其弱點是在隱形模式下，其掛載的空對空導彈數量有限，因為所有武器都要塞進飛機腹部的武器艙內。F-35C執行縱深打擊任務的最佳掛載是2枚聯合防區外武器和2枚AIM-120空對空導彈，而且沒有內置機炮。因此僅有2枚AIM-120空對空導彈就得儘量避免與中俄等大國競爭對手的戰機進行空戰，因為就算它有出色的感測器優勢，但機上彈藥很快就會耗盡。

美國海軍陸戰隊未說明將如何解決F-35C的空戰難題，培訓F-35C飛行員的美國海軍戰鬥機武器學校，已修訂訓練課程，以適應隱形戰鬥機作戰。未來對戰鬥任務的規劃無疑也是一個巨大的因素，F-35戰機深入敵後時，需要盡最大努力避開與敵機進行長時間空戰。