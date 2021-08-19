正集結反塔利班勢力的阿富汗民族英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud），18日投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），懇請西方民主社會提供武器、彈藥和其他後勤支援，避免該國再度成為恐怖組織的溫床。

現年32歲的艾哈邁德表示，這篇文章寫於阿富汗的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），即反塔利班勢力的最後堡壘。他強調塔利班不僅是阿富汗的問題，在其控制下，該國「無疑將成為極端伊斯蘭恐怖主義的原爆點（Ground Zero）」，反民主社會的陰謀將再次於此醞釀。

艾哈邁德指出，自他父親的時代起，他們就持續蒐集大量武器和彈藥，為塔利班威脅再度降臨做準備；近期不滿上級一觸即降的阿富汗政府軍也持續聚集至當地，其中包括特戰部隊成員。但這些「還不夠」，除非西方世界能立即找到提供支援的辦法，否則在塔利班攻勢下，其軍事與後勤能量將迅速耗盡。

他強調，數以百萬計的阿富汗人認同西方價值觀，並為了建立女性可以成為醫師、新聞可以自由報導的社會，與美國等盟友奮鬥多年。雖然美國及其盟國已離開戰場，但如已故美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）所言，美國仍能成為「民主兵工廠」，而西方社會是抵抗勢力的「唯一希望」。

由於反對阿富汗和平談判的方向，畢業於英國倫敦大學國王學院（King's College London）戰爭研究學系（Department of War Studies）的艾哈邁德，2019年仿效北方聯盟，於龐吉夏河谷建立新的反塔利班聯盟，成為美國撤軍前建立的幾支獨立武裝力量之一。自行宣布繼任總統的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）和部分政府軍部隊也已撤退到該處，準備繼續在這個難攻不落的堡壘對抗塔利班，並傳出已奪回東部巴萬省（Parwan）首府查里喀爾（Charikar）。