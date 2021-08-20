一年一度的中元普渡即將在8月22日到來，儘管疫情關係無法盛大舉辦，旦各公司行號仍會從簡祭拜祈求一年順遂平安。一位網友好奇，是否可以拜「葡萄酒」招待好兄弟，卻又怕觸犯不能拜葡萄的禁忌，對此，命理師師詹惟中特地解惑，建議可以拜「啤酒」等有氣泡的飲料，可帶來一年好運。

網友在PTT上發文表示，公司近日要準備中元普渡祭拜，但由於是餐酒館，不知道該拜什麼，還特別吩咐紅白酒不能拜，因為葡萄「成串」不宜祭拜，讓她傷腦「到底要拜什麼酒才會發大財？」

針對網友的困惑，命理師詹惟中表示收到網友私訊，好奇中元普渡是否真的有所謂的「NG祭品」？他坦言，每年小至家庭，大至公司行號，都會在中元節當天拜拜普渡給好兄弟們，祈求鬼月期間一切順遂平安，大家的創意也越來越有趣，「現在什麼都拜、什麼都不奇怪」。

儘管如此，詹惟中指出，拜拜的供品還是存在許多禁忌，並不是所有東西都能拜，他舉例：「香蕉、李子、梨子」的諧音不吉利；另外，應避免祭拜「荔枝、龍眼、葡萄」等「成串」的水果，免得好兄弟成群結隊；甚至延伸到拜咖啡會「提神」留住好兄弟，也建議別拜。

至於要用什麼酒來拜？「那真的不如拜啤酒吧！」詹惟中指出，有氣泡的飲料可以帶來好運氣，像乖乖一樣保一年好運。不同名字的啤酒也能發揮創意，「星『銀』啤酒=金銀財寶；若想招財，拜虎牌也能咬錢來；拜零酒精啤酒能心誠則靈、確診+0、業績尾數都+0」。詹惟中說，中元普渡只要在採購拜拜供品時，多注意些小細節，就多一分好運氣，有拜有保庇。

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