自小客車扭曲變形。（雲林縣消防局提供）

國道一號南下243公里斗南交流道附近今晚10點多發生一起小客車追撞工程車車禍，自小客車嚴重變型，車上3名傷者中，2名大人沒有生命跡象、5歲小女童仍有意識。

雲林縣消防局前往搶救，小女孩順利脫困，生命徵象穩定，頭部有撕裂傷但意識清楚；2名成年人受困車內，沒有生命跡象，其中50多歲女性送往大林慈濟醫院，50多歲送往台大雲林分院。車禍原因由警方調查中。