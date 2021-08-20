國1斗南小客車追撞工程車 5歲女童獲救2大人無生命跡象 00:132021/08/20 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣消防局前往搶救，小女孩順利脫困，2名大人沒有生命跡象。（雲林縣消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車扭曲變形。（雲林縣消防局提供） 國道一號南下243公里斗南交流道附近今晚10點多發生一起小客車追撞工程車車禍，自小客車嚴重變型，車上3名傷者中，2名大人沒有生命跡象、5歲小女童仍有意識。 雲林縣消防局前往搶救，小女孩順利脫困，生命徵象穩定，頭部有撕裂傷但意識清楚；2名成年人受困車內，沒有生命跡象，其中50多歲女性送往大林慈濟醫院，50多歲送往台大雲林分院。車禍原因由警方調查中。 #國道1 #小客車追撞 #追撞工程車斗南 #斗南交流道 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 不爽被罵「媽寶」提告 名醫黃宥嘉前夫再議遭駁回 - 社會 中天新聞提告抗罰 北院不准調閱NCC會議紀錄遭狠打臉 - 社會 電動車充電樁大廠 副理竊取資料跳槽大陸遭起訴 - 社會 市民、建國高架道啟動AI執法 開路肩跨雙白線全都錄 - 社會 妻子被表弟「用愛照顧」 他出獄才知綠帽戴5年好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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