還記得去年12月「2021 跨百光年」系列活動光雕秀及絢爛花火中，高雄流行音樂中心以獨特優雅的造型，點亮港灣的感動時刻嗎？今年6月高流中心再傳捷報，在2021年全球卓越建設獎的公部門基礎建設類勇奪金獎，成為臺灣建築設計的新驕傲。

臺灣之光在高雄綻放

有全球建築界奧斯卡之稱的全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards），2021年自超過70個國家，100多個世界專業組織作品中，選出高雄流行音樂中心作為公部門基礎建設類金獎得主，在世界舞台璀璨發光。這是自2016年「高雄市立圖書館總館新建工程」同樣獲得金獎後，再一次對亞洲新灣區地標建築的肯定。

高雄流行音樂中心在2011年由Manuel Alvarez-Monteserín Lahoz等4位西班牙籍建築師與國內翁祖模建築師共同組成之設計團隊，歷經近10年籌備、耗資約70億經費，打造這座位於愛河出海口的亮眼建築。高雄流行音樂中心以海浪、珊瑚、海豚、鯨魚等海洋元素勾勒建築外觀，建築群包括「音浪塔」、「珊瑚礁群」、「鯨魚堤岸」、「海豚步道」及「海音館」，有展演、文創和商場的功能，更是市民散步的好去處、眺望港區的極佳觀景點，讓音樂輕鬆地融入市民的日常生活中。

南臺灣首座電競館坐落在高雄流行音樂中心「鯨魚堤岸」展演空間。（圖片提供/TESL台灣電競股份有限公司）

融合高雄港灣地景，同時獨樹一格的場館造型令人驚艷，樹立公共工程創新及突破的典範。（圖片提供/高雄市政府文化局 @YHLAA）

展現跨界精神 疫情期間化身接種站

從「2021跨百光年」到今年3月讓歌迷超high的「滿載測試」，已有不少高雄民眾親身走入流行音樂中心，享受海景第一排的美好；而在疫情期間，流行音樂中心更化身成為疫苗接種站，舒適寬敞的場地搭配全臺唯一完整建置的d&b Soundscape 沉浸式音響系統，民眾可以邊聽音樂邊打疫苗，另類的體驗讓不少民眾得意的說：「我是在流行音樂中心打疫苗的！」

如此生活化的展演場地，搭乘高雄輕軌至C10、C11、C12站就可抵達。在建築設計獲得世界專家肯定之際，高雄流行音樂中心也辦理多場音樂活動，如線上畢業演唱會、好事計畫、高流小周末等，未來也將更致力於孕育南方音樂、培養匯聚文創人才並扶植串聯產業，成為愛河灣流行、影音與5G創新產業的珍珠。

高雄流行音樂中心在2021年全球卓越建設獎的公建設部門中勇奪金獎，是新一代臺灣建築設計之光。（攝影/Carter）

本文作者：李梅西