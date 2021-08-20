卡那卡那富族是高雄獨有的原住民族，亦是目前官方認定的原住民族第16族，重要的歲時祭儀有Pasika’arai（河祭）與Mikongu（米貢祭）。「河祭」過程充滿神秘感，已納入「高雄市政府原住民族文化資產審議會」審議，申請登錄為高雄市原住民族之無形文化資產，以保留重要部落文化。

凌晨步行至河畔祈福 神秘儀式盼豐收

據地方長老口述，河祭起源與300年前，卡那卡那富族人遷徒至那瑪夏溪（即今楠梓仙溪上游）一帶後，發現溪中擁有豐富的魚蝦資源，楠梓仙溪流域成為族人重要的獵場。為了感謝天神美好的創造、溪流養育族人之恩，也祈求豐收平安，因此發展出特殊的「河祭」。祭儀時間並不固定，大約是在每年春夏之際，祭司得知族人「占夢」後，由族中長老告知族人河祭時間。

祭典當天，天還未明，那瑪夏山區的空氣被絲絲寒意與晨靄包圍，卡那卡那富族的男子身穿全套傳統服飾，配戴獵刀與皮帽，聚集在瑪雅里祭壇，要在日出前步行至楠梓仙溪河畔。部落男性們在一片漆黑中，手持火把，背上避邪的山棕以及漁獵用具，成排前行的火把宛若流動的火龍，淙淙溪水與祭司祈福的聲響迴盪山谷，營造神秘而神聖的氛圍。

天還未亮，卡那卡那富族即前往楠梓仙溪河畔舉行河祭，感謝河川賜予漁獲豐收。（圖片提供/高雄市立歷史博物館）

祭司在河岸沿途綁上芒草形成結界，以石頭敲打毒藤木，並使用魚簍進行儀式，然後將嚼碎的米粒投入河中餵食魚群。祭儀最後，祭司會在岸邊用石頭疊壓芒草、山棕雨具來作為記號，敬告外人勿擅入此氏族的漁獵流域，否則將會觸犯神靈。

歷史悠久河祭 傳承重要文化

河祭期間有許多特別的禁忌，像是不能打噴嚏、小孩不能看祭儀用品、祭祀河段上游禁洗物品、禁止攜帶豬肉與芭蕉、儀式前禁止下水等，所有現場人員都必須遵守部落文化，不可觸犯相關禁忌。

Pasika’arai（河祭）在春夏舉行，祭儀期間族人必需遵守許多特別的禁忌。 （圖片提供/高雄市立歷史博物館）

河祭的歷史悠久，是部落重要盛事，也是世代間珍貴的文化傳承。許多年輕族人在外地讀書就業，祭儀期間回到故鄉，透過親自操作魚簍與毒藤木等流程，讓他們與部族傳統產生更深厚連結。

高雄市長陳其邁上任後，設置「高雄市政府原住民族文化資產審議會」，啟動專案小組訪查「卡那卡那富族米貢祭」、「那瑪夏區拉阿魯哇族聖貝祭」及「卡那卡那富族河祭」以推動原住民族文化資產保存工作，預計在今年辦理的審議會中，「河祭」將有望成為高雄市獨特的原住民族文化資產。

本文作者：Kyu