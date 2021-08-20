位在玉山腳下的那瑪夏區，擁有豐富多樣的自然生態，也有卡那卡那富族、布農族、拉阿魯哇族等多元的原民文化。這次我們請卡那卡那富族青年會的會長蔡劭儀（Maiia）帶領人們走進原鄉，探訪那瑪夏的私房景點。

深入原鄉的生態人文

幽深疊翠的群山看不見盡頭，沁涼山風從山谷間吹送，伴隨著鳥兒鳴叫與溪水淙淙的聲響，高屏溪源頭之一的楠梓仙溪流貫其中，這裡是卡那卡那富族的故鄉─那瑪夏區。充足的自然資源孕育族人，作物欣欣向榮，魚蝦在溪谷間聚集繁衍，讓族人自給自足，分享著大地賦予的各種寶藏。

「我覺得那瑪夏是一個生生不息的地方，有山、沃土和自然資源，四季擁有鮮明的風景。」會長蔡劭儀分享那瑪夏的魅力：「不只卡那卡那富族，拉阿魯哇族、布農族、泰雅族、排灣族、客家人和漢人也久居於此，是少見的多元族群聚居地。」還在就讀大學的蔡劭儀是卡那卡那富族青年會的會長，青年會成員透過新媒體分享部落文化，以年輕視野向大眾發聲。

「我小時候是爺爺帶大的，從小參加部落活動，和耆老們講族語。」會長蔡劭儀說。祖父過去是部落的頭目，這個日本時代留下來的頭銜現在被長老、耆老所取代，主持祭儀、傳承族語和文化的長老們，可說是全體族人的導師。一年一度的重要祭典「米貢祭」與「河祭」，經由他們薪火相傳，引領著年輕世代傳承珍貴的文化資產。

祭典是族人與神靈對話的神聖時刻，也是認識部落精神的重要管道。卡那卡那富族人依河為生，十分敬畏河神，每年的「河祭」就是為了感謝河神保佑族人，讓生命不斷延續而舉行；另外祈求小米豐收的「米貢祭」主要祭祀地神，慶祝一年當中小米的豐收。會長蔡劭儀說：「河祭屬於比較神秘的傳統祭儀，而米貢祭非本族人可以參觀，我們也會樂於和大家分享文化祭儀及風味餐點。」

滿滿芬多精 鑽石級綠建築圖書館

會長蔡劭儀建議，遊客來那瑪夏時，不妨多花些時間感受自然，她首先推薦環境清幽、綠意盎然的樟樹林公園。「平緩的步道兩旁，集結了各式各樣的植物，可以感受到滿滿的芬多精。」她說：「平常大家讀書上班很少看到綠色植物，來這邊可以澈底沉浸在自然環境，對眼睛還有心靈來說都是很大的放鬆。」想要一覽山高水清的部落全景，可以到民權國小舊址瞭望台，過去這裡在日本時期為番童教育所，留下許多歷史往事。聽族人講古，眺望新舊部落的全景，視野開闊之餘，也引發思古幽情。

來樟樹林公園可以澈底沉浸在自然環境，對眼睛還有心靈來說都是很大的放鬆。（攝影/陳建豪）

樟樹林公園擁有豐富的植物種類，是吸收芬多精的好地方。（攝影/陳建豪）

許多遊客會拜訪的新民權國小，也是會長蔡劭儀推薦的必遊景點。新校舍由台達電子文教基金會捐助重建，使用環保建材而被評為鑽石級綠建築的校舍，融入周遭山林風貌。校舍中最大亮點，是以卡那卡那富族祭壇為樣式的圖書館。由木材構造，建築中央天井挑高，四周以玻璃帷幕圍繞，將光線與風誘導進室內，校舍中隨處可見部落的傳統元素，讓孩子們與文化自然共同成長學習。「這裡是我的母校，對我而言也有很深的意義。」會長蔡劭儀說。

民權國小校園裡的彩繪牆面，充滿濃濃部落文化。（攝影/陳建豪）

家園曾經歷八八風災肆虐，校舍也在一夕之間被摧毀，會長蔡劭儀感恩各界援手，讓她可以在優美的新民權國小順利畢業，也希望那瑪夏的美可以透過深度旅遊和文化推廣，讓更多人看見。

八八風災摧毀原有民權國小，在各方幫助下，新民權國小以自然和諧的綠建築重生。（攝影/曾信耀）

校舍中隨處可見部落的傳統元素，讓孩子們與文化自然共同成長學習。（攝影/曾信耀）

本文作者：Kyu