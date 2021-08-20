人們總是自以為健康狀態良好，能走能動就沒有問題，其實很多身體的能力正在流失卻不自覺。龍合骨科診所院長游敬倫醫師提醒，年過40歲之後，最好認真觀察自己日常的行動能力，有些原本能做到的事情，現在做起來卻卡卡或是無法完成，要注意是否已經是「運動障礙症候群」(Locomotive Syndrome)，也就是肌肉和骨骼系統可能已經衰退到危險的程度。

所謂「運動障礙症候群」的症狀，包括運動器官疼痛、變形、關節活動受限、肌力低下、平衡力低下等等。高危險群包括年過50歲、同時罹患腰膝問題的患者、骨質疏鬆者、曾骨折、肌腱斷裂受傷者。

游敬倫醫師指出，其實日常生活中有很多小細節，都可以看出肌肉骨骼的狀態，是否已到運動障礙症候群的地步。以下兩大類檢測，可以幫助長時間有系統觀察，訂立指標。

●檢測一：罹患運動障礙症候群的風險

1.無法單腳站立穿襪子。

2.常踢到東西或被絆倒。

3.上下樓梯需要抓著扶手幫忙。

4.做中等粗重家事有困難，像是用吸塵器，搬東西時力不從心。

5.購物超過2公斤的話，提回家就很辛苦。

6.無法連續走路15分鐘不休息。

7.過紅綠燈斑馬線時，常常無法在時間內一次走完。

●檢測二：兩步距離測試

游敬倫醫師指出，走路的步伐是下半身是否有力的重要指標，「兩步距離」測試是個觀察方式。

1.測試前請先找到平坦安全的地方，先在地上畫出起始線，然後站在起始線後方，腳尖不超過起始線。

(圖/游敬倫醫師、新自然主義提供)

2.接下來正常往前邁出兩大步，盡量感覺以「最大步輻」前進後併腳靠攏，以後腳跟為準，劃出終點線，量測腳尖起始線到後腳跟終點線的距離(以公分計。)

3.同樣的邁步重複兩次，取兩次紀錄的最大值。

4.計算：兩步指數＝兩步幅距離（公分）÷身高（公分），並對照下表。

兩步檢測看體能狀態。(圖/游敬倫醫師、新自然主義提供)

兩步檢測看體能狀態。(圖/游敬倫醫師、新自然主義提供)

游醫師提醒，男女的兩步指數對照年齡，若低於粉紅色帶，表示失能風險較大。以50歲來看，若男性兩步指數少於1.56、女性低於1.48就要注意。

如果量測結果顯示肌力流失，千萬不要氣餒。游敬倫醫師強調，體能就是保養和訓練的成果。他強調，即使看來是90歲的體能，經過正確並適當的肌力訓練，一樣可以有長足的進步，「行動自如」不會只是奢求。