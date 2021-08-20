來自屏東的Akau Coffee猻物咖啡，堅持獨立烘豆並融入在地風土滋味，成為南臺灣獨立咖啡店的代表。今年3月兩位店主選在鄰近愛河與國軍英雄館的街廓成立外帶專賣店，招牌特色精品豆和果風特調咖啡，為港都注入有香氣的浪漫靈魂。

建築外觀以紅磚為概念，呈現明亮的橘紅色。店內一樓專做外帶，二樓提供簡單桌椅讓顧客歇腳。（攝影/陳建豪）

徜徉港都的咖啡慢時光

明亮奔放的橘紅色外牆，陣陣飄散的咖啡濃香，猻物咖啡大港店洋派自在的裝潢和氣氛，把高雄街角變成了美國舊金山。這間來自屏東的獨立咖啡店，以自家烘焙精品豆，還有各種獨具南臺灣風味的特調咖啡為主打，在香醇芬芳的咖啡中也傳遞出島嶼夏日的悠閒情緒。

打造專注在咖啡本身的咖啡店，大港店以外帶為主，希望咖啡成為可以隨手帶走的生活飲品。（攝影/陳建豪）

營運長Wayne和品牌總監晃久居舊金山，回臺後有感於周遭少有與在地緊密連結、可以每天喝的咖啡店，於是攜手創立猻物咖啡，並在今年春季進軍高雄。「國軍英雄館這個區域鄰近愛河，我們都很喜歡周遭的環境，悠閒氣氛和美麗夕陽，感覺就像來到國外很放鬆、很Chill的海邊。」Wayne說。高雄店沒有豐富的甜點菜單，而是以輕鬆隨興的外帶杯，以及方便攜帶的三明治為主，目的是希望精品咖啡也能像手搖杯一樣，更自在地走入高雄人日常，也因此店內不特別設置內用席，只在二樓簡單擺幾張桌椅，兩位店主建議，天晴的時刻不妨坐在愛河畔喝咖啡享受慢時光，感覺更愜意。

店門口是一片透亮的玻璃窗，咖啡師在另一頭聚精會神磨豆沖煮，輕點提壺製作單品手沖，細膩帶果香的精品豆芬芳彷彿從玻璃縫隙竄出，喚起過路客潛藏的咖啡癮。猻物咖啡從咖啡豆的品種開始講究，以自家烘焙豆製作義式、手沖、冷萃等咖啡，並加入在地特色元素，把南部最引以為傲的水果與咖啡融合，做成屏東在地黃檸檬的「檸檬美式」、高雄燕巢芭樂的「芭樂美式」等水果特調，清甜爽口的好滋味讓人暑氣全消。

與獅子鄉最芒祭合作聯名，使用當地愛文搭配淺中焙的花果山配方豆，製作酸香甜美，帶有果肉纖維的風味特調。（攝影/陳建豪）

「我們喜歡清爽、明亮，擁有奔放的香氣且味覺平衡感佳的咖啡，這也是我們烘豆的原則」晃說道。店內每隔2〜3個月就會換一批新豆，保持咖啡豆的鮮度與新鮮感，兩款專用配方豆分別是淺焙的「花果山」，以及中深焙的「火焰山」，搭配義式或特調，可以喝到有別於一般咖啡店的細膩深度。沖煮好咖啡是站穩腳跟的第一步，團隊接著致力發展出在地風格，Wayne和晃想起在舊金山咖啡名店Philz Coffee的招牌——將調酒元素結合咖啡的Mojito冰咖啡，當優質水果與新鮮香草，遇上中淺焙的精品咖啡，風味變得更爽口美味富有層次感，剛好與南臺灣的氣候風土一拍即合。

招牌特調「落日美式」使用金桔、甜柑和美式咖啡搭配，甜中帶酸的柑橘氣息在舌尖躍動，引出咖啡本身的果香，顏色更是與高雄大港的夕陽印象符合。檸檬美式改變西西里咖啡的配方，使用屏東小農的特有品種黃檸檬，清爽酸香使暑氣一掃而空。配合產期，每季都有讓人驚喜的新口味推出，像是用屏東獅子鄉的愛文芒果，搭配百香果製作的「百芒美式」。另外，摩卡咖啡使用的可可同樣也是出自屏東農園。

希望透過咖啡傳遞生活態度，猻物咖啡帶給顧客一個15分鐘的Coffee Break，放慢腳步，在愛河畔啜飲咖啡吹吹風，任誰都可以輕鬆遠離工作和生活壓力，賦予日常一個美好的生活儀式感。

品牌名稱從屏東古名「阿猴」做發想，猻物咖啡在高雄國軍英雄館旁開設新風格的外帶專門店。（攝影/陳建豪）

• 猻物咖啡 大港店

地址：高雄市苓雅區英雄路117-7號

電話：（07）281-8116

時間：10：30〜17：30，週二休。

本文作者:Kyu