全臺最大空中3D彩繪在台糖物流園區登場，1200坪超大空間有翱翔的蒼龍、古代的城堡，以及夢幻甜點屋等有趣場景，各式各樣的主題彩繪讓人身歷其境，成為夢時代的打卡熱點。

身歷情境的免費彩繪遊樂園

號稱全球最大的3D立體彩繪，就位在前鎮區夢時代購物中心旁的台糖高雄物流園區內，寢具品牌打造的詩舒曼蠶絲文化園區，將頂樓近千坪的天台免費開放，迎接民眾踏入魄力十足的奇幻彩繪世界，園內更大方供應點心和飲料，成為家長假日溜小孩，以及美拍打卡的絕佳景點。

彷彿位在天際的「時空之城」，由彩繪藝術家圖龍打造，地板與牆面以3D地景彩繪飛龍、鯊魚、飛行船等，栩栩如生、細膩多彩，充滿震撼感，而姿態生動、張牙舞爪的巨型猛獸更讓人身歷其境，彷彿闖入傳奇繪本中，遊客也可以跟著路線化身勇者飛天遁地，對抗巨獸勇闖重重關卡。

一不小心就會跌落鯊魚的血盆大口，借位玩拍讓人快門按不停。（攝影/Carter）

本名蘇家賢的彩繪家圖龍，作品遍布臺灣、中國等地，駁二特區大勇藝術廣場的「車站2.0」、祝大漁物產文創館的「海底隧道」，以及桃園機場「夜市人生」等彩繪作品都是出自他手。2017年詩舒曼蠶絲文化園區邀請圖龍繪製千坪3D地景畫，又在2020年推出最新改版，不但主視覺巨龍的造型、風格都更細膩華麗，更增添許多恐龍、飛龍等角色，以及甜點童話世界，帶來耳目一新的視覺震撼。

配合天台空間，圖龍也設計出許多有趣的場景，像是牆壁邊緣彩繪成摩天高樓，扶著把手站立，彷彿一個踏步就會跌落大樓，水塔與電箱變成了變形金剛和大猩猩，入口成為巨龍虎視眈眈的藏地處，而高雄市民熟悉的輕軌列車也穿梭在城堡裡，展現港都在地色彩。

大型3D地景畫不僅視覺震撼，借位拍照更是幾可亂真，跌落深淵飛向月球，讓人忍不住快門按不停，園區還貼心地標示最佳拍攝點，攝影新手也能拍出讓人捏把冷汗的實境照。遊客也發揮想像力，和各種場景猛獸擺拍互動，被列車追趕、與巨龍搏鬥，創造出各種精采逗趣的場面。

在時空之城以外，在高雄其他地區也可以發現有趣的3D地景畫，像是同樣為圖龍創作的「雄愛家——青年家具街」彩繪，還有愛河畔的原住民生物彩繪，包含兇狠圓軸蟹、海月水母、河豚等躍然愛河堤岸，民眾可以站在彩繪跳石上，與動物拍出逼真的互動照。開啟想像無極限，虛擬立體空間讓遊客玩得不亦樂乎，是親子同遊的好去處。

大型3D立體彩繪張力十足，巨大恐龍、飛船栩栩如生。（攝影/Carter）

• 詩舒曼蠶絲文化園區

地址：高雄市前鎮區成功二路4號

電話：080-058-0001

時間：08：30〜17：00

FB：詩舒曼蠶絲生活美學

參觀資訊：請上官網或FB預約參觀

本文作者:李定遠