擁有37年歷史的大立百貨公司空中遊樂園，是許多六、七年級生共同的兒時回憶。繽紛懷舊的遊樂設施，依然是熱門的親子假日休閒去處，也成為新一代網美打卡景點。

不退色的童年歡樂回憶

許多高雄人的童年時光中，都有著和父母親大手牽小手，到大立百貨頂樓搭旋轉木馬、迷你海盜船、暢玩各種遊樂設施的回憶。位於新崛江商圈的大立百貨於1984年開幕，匯集所有流行商品、嶄新明亮的百貨商場，在當時可是時尚潮流的代名詞，而位於頂樓的露天空中樂園，更是高雄首屈一指的豪華遊樂場。

集購物、飲食、娛樂一站式休閒，大立百貨空中樂園創造了無數民眾的歡樂時光。操作員回憶到，全盛時期遊樂器材每輪排隊的人潮永遠不間斷，尤其在連續假期，父母親帶著小朋友一同遊玩的親密感，更是讓他印象深刻。

大立百貨空中樂園創造了無數民眾的歡樂時光。（圖片提供/大立百貨空中樂園）

時光推移，百貨龍頭之位也不斷更迭，大立百貨始終屹立不搖，成為臺灣現存最久的百貨公司，而頂樓遊樂園也依舊37年如一日，迎接舊雨新知造訪。晴空下的露天樂園，有讓人心跳加快的海盜船，適合親子同遊的旋轉太空梭，以及能夠俯瞰大高雄市容的單軌列車等設施，儘管近年來設備更新穎、場地更豪華寬闊的大型遊樂園相繼開幕，但空中樂園卻以獨特的懷舊氣氛，長駐老高雄人的心底。過去歡笑的孩子們如今為人父母，帶自己的子女來樂園度過周休假日，也有年輕人被復古色彩吸引，把這裡當作拍照打卡的新熱點。

大立百貨A館與B館，是高雄熱鬧的五福商圈醒目的地標。（圖片提供/大立百貨）

走上百貨13層頂樓，熟悉復古繽紛色彩，耳熟能詳的背景音樂，把人一下子拉回往日時光，遊樂園多年來保留當初的音樂及主體格局，不變的風格，讓每次來遊玩的大朋友勾起當年記憶。遊樂園區和開業時一樣是免費入場，同樣是使用銅板代幣，才能遊玩設施。大型機材有5樣，其中太空爭霸戰、單軌列車以及海盜船是從創立至今的元老級設施。海盜船尺寸雖小，但因位在高樓屋頂，刺激度也加倍，在擺盪過程中視線越來越寬廣，到頂點處四周風景一覽無遺，彷彿翱翔在天空中一樣又高又遠。造型懷舊可愛的單軌列車每5分鐘一次巡遊，列車以悠閒速度繞行頂樓四周，車水馬龍的大馬路、高雄天際線都在腳邊，頗有漫步在雲端的暢快感。

遊園小火車每5分鐘一趟巡迴，和其他樂園火車不同的是，從車廂內看到的風景又高又遠，讓人感到新鮮又刺激。（圖片提供/大立百貨空中樂園）

樂園在2012年進行大幅整修，包括牆面、遊樂設施等均重新翻修整理及補強，色彩變得更繽紛奪目，也新增適合自拍打卡的造型裝置。園方迎來2款嶄新設施，金馬車、瘋狂迪斯可。金馬車是旋轉木馬，騎乘相當有浪漫感，遊客可以感受歡樂的童話時光，而瘋狂迪斯可是遊樂園內驚叫指數第一名，飛碟型的座椅在空中以高速360度旋轉擺盪，身體彷彿要被離心力甩出，天旋地轉刺激到最高點，每一次高空擺盪都伴隨著陣陣驚叫。從心臟快跳出來的瘋狂迪斯可，隱藏在都市中的海盜船，仰望市容的太空爭霸戰，到幼童也能放心玩耍的水上旋轉船等，多元化設備讓各年齡層的顧客都能盡情歡笑，重拾遺忘已久的童心。空中樂園的管理者也說，希望遊樂園能繼續維持復古的味道、讓它可以傳承下去，創造屬於每個人生活中的一小塊幸福回憶。

太空爭霸戰帶著大小朋友起飛，上上下下高低旋轉，飽覽四周城市風光與天際線。（圖片提供/大立百貨空中樂園）

本文作者:李瑰嫻