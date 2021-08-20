近期全台民眾仍持續在等待接種疫苗，關於疫苗接種的話題熱議不斷，有1名60歲女性在2年前注射流感疫苗後，突然感覺四肢麻痺，無法行走，緊急前往醫院就診，被醫師判定為「急性多發性神經炎」，經住院治療仍無法使力走路，需要使用輪椅代步，不免有民眾擔心，注射新冠肺炎的疫苗，是否會發生急性多發性神經炎的副作用？

根據目前的研究指出，BNT與莫德納均無發生類似案例，AZ在國外有極少數案例，嬌生疫苗注射後的發生機率則略高，但目前在台灣只有進口AZ與莫德納疫苗，也不曾發生過注射疫苗後出現急性多發性神經炎的案例。

中醫師高資承認為，民眾無須過度擔憂，仍可放心注射新冠肺炎疫苗，且急性多發性神經炎並非不治之症，中西醫皆有不同的對症療法，該名患者歷經2個多月的日式針灸療法與西醫藥物治療後，已恢復行走能力，逐步回到以往的生活品質。

急性多發性神經炎，又名格林巴利症候群（Guillain-Barre syndrome，GBS），是免疫反應所造成，神經周邊受到傷害，症狀從輕到嚴重都有，包含肌肉無力或呼吸困難，嚴重恐怕需要使用呼吸器維持生命機能。

高資承表示，這種急速惡化的周邊神經病變，在發病前3周，常見發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或腹瀉等症狀，後續會發生身體的運動、感覺及自主神經系統異常。

急性多發性神經炎發病後，像是雙側肢體漸進式無力、疼痛、感覺異常，以及走路困難，或是出現心律不整、高血壓、顏面神經麻痺、吞嚥困難或呼吸窘迫的問題，致死率約為7.5%，即使注射流感疫苗，仍有約10萬分之1的機率罹患此症。

中醫認為急性多發性神經炎屬於「痿證」，可分成4種類型，分別使用不同藥物治療：

1.肺熱津傷：使用「清燥救肺湯」治療。

2.溼熱痺阻：使用「四妙散」治療。

3.脾胃虛弱：使用「參苓白朮散」治療。

4.肝腎虧損：使用「虎潛丸」治療。

此外，高資承說明，多發性神經炎所造成的肢體無力，使用針灸療法可達到很好的復健效果，除了使用傳統針灸之外，採用源自日本的「山元式新頭針」，以扎針對應刺激點療法，不僅能幫助患者緩解疼痛，同時也能達到改善症狀的目的，在病症的急性期過後，採用復健治療搭配針灸，可使病患的肢體力量恢復、四肢麻痺減輕，並修復感覺異常。

高資承建議，急性期的病患可先尋求西醫診療，透過支持性治療如症狀治療、維持心律、降血壓等，以及免疫調節治療如血漿置換術和高劑量免疫球蛋白緩解症狀，再配合中醫調理，中西醫雙管齊下，以發揮最佳治療效果。