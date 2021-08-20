3C族容易因久坐和姿勢不良出現「烏龜頸」，導致肩頸痠痛，一名飯店業務工作者紀小姐就深受其害，痠痛害她夜不成眠。她從西醫求助到中醫，最後透過中醫的「浮針療法」放鬆筋膜，才獲得有效改善。浮針療法究竟是什麼？跟針灸又有哪裡不同？為什麼能立即改善痠痛問題，成為復健治療的新利器呢？

據查，傳統針灸有2000多年的歷史，自有歷史以來，針灸的針具從來沒有改變過，都是使用尺寸0.3毫米的「毫針」，直到1996年才有了新的發展。

1996年，中國的中醫學博士符仲華汲取傳統針灸醫學的基礎和精華後，改良了針灸針具並發明浮針療法。由於浮針療法適用於治療肌肉與軟組織的長期疼痛及關節部位的術後復健，且效果顯著，在全球中醫界和疼痛醫療界引起關注。

浮針的發明源自於傳統針灸。 (圖片來源 / Shutterstock)

●浮針VS.針灸 針具、操作手法皆不同

浮針和傳統針灸到底有何不同？中國醫藥大學附設醫院中醫部中醫傷科主任黃敬軒指出，傳統的針灸針為毫針，針長依使用的穴位部位不同，分別有1～9公分不等的長度。針灸針在下針時，是以90度垂直插入肌膚表面、刺入穴位，再透過「提插」和「捻轉」手法刺激穴位，達到刺激經絡和激發經氣的目的。

浮針療法則需要使用一次性的針具，這包含了針套、軟針管、及針芯。當中醫師找到影響局部疼痛處的皮下疏鬆結締組織層後，會以小於30度的橫面下針、平行刺入肌膚，再透過特殊的「掃散」行針手法，牽動和刺激周遭的肌筋膜。

最後中醫師會視病人狀況，退出浮針的針芯，留置軟管於皮下，3小時後取出，以加強治療效果，留針期間仍可自由動作。若不留軟針管，治療完當下也可全部移除。

由於浮針的下針部位在皮下的疏鬆組織，並不會傷害到肌肉、神經、重要血管及內臟。「雖然把軟針管留置在肌膚上的視覺令人驚悚，但其實病人幾乎沒有痛感；而掃散動作也是不痛的，只會感覺到物理性的拉力，」黃敬軒說。

傳統針灸和新式浮針各有優點。傳統針灸的費用低廉、許多中醫師都會操作，不過通常要治療一段時間之後，療效才會慢慢出來。

浮針療法要自費，每一次的療程約1千元左右，療程次數多寡則要看疾病別而定，嚴重一點的疾患可能會多次一些。但黃敬軒強調，浮針的特色是治療前後的立即減緩，普遍來說疼痛程度會呈現鋸齒狀地下降，更快改善現代人常見的痠痛問題。

浮針與傳統針灸針的針頭對比。(圖片來源/中國醫藥大學附設醫院)

浮針是橫面下針，以掃散手法紓緩肌筋膜。(圖片來源/中國醫藥大學附設醫院)

●浮針療法 以紓緩肌筋膜來放鬆肌肉

為何浮針療法的效果佳？黃敬軒解釋，過去醫界誤以為骨頭會生病，誤認身體的痠痛和緊繃來自骨架不正所致。後來知道肌肉其實會生病，因此西醫發展物理治療，針對肌肉進行按摩、熱敷、電療、和乾針等方法。

「不過近20年來，肌肉外層的筋膜逐漸備受重視，醫界發現這層立體網絡的筋膜會影響肌肉活動，可透過筋膜刺激來放鬆肌肉，現在蔚為軟組織損傷治療的主流，」黃敬軒說道。

如同前述，浮針的掃散手法分有平面扇形擺動的「平掃法」及橢圓立體擺動的「旋掃法」，兩者分別能夠左右旋轉、搖晃、或牽拉皮下的筋膜。此外，中醫師會同時請患者配合相關的肢體活動，以增加局部的血液灌流和血液循環。

黃敬軒說：「研究表示，軟組織經過浮針療法，刺激皮下疏鬆結締組織，可快速地紓緩肌筋膜、使肌肉的張力下降，若再搭配內服藥方，效果立竿見影。」

因此，浮針療法的適應症包括有：頸椎疾患、坐骨神經痛、腰肌勞損及扭挫傷疼痛、膝關節炎、足底筋膜炎、腦中風肢體軟癱、肩周炎（五十肩）、網球肘、高爾夫球肘、腕隧道疾患、腳踝疼痛、慢性頭痛、慢性胃痛、月經痛、其他肌肉或軟組織疼痛等，適用範圍廣泛。

●減少3C使用、注意姿勢、維持運動 才是保健的不二法門

黃敬軒收治的個案紀小姐就是浮針療法的受惠者。紀小姐說，她工作必須長時間使用電腦，防疫期間雖然不出門但活動量減少，3C的使用時間又更多了，可能因為一直保持低頭姿勢，讓她開始頸痛，連手都感覺麻木，影響到睡眠。

紀小姐曾去醫院檢查，確定是頸椎的小面關節炎，因輕微的椎間盤突出壓迫到神經，但還不需要手術開刀，醫師建議她物理治療，或合併中醫傷科的針灸及徒手治療。

「但是從物理治療到中醫一般針灸，改善效果沒有這麼大，一直到黃主任建議我嘗試浮針療法，搭配黃耆桂枝五物湯為主的加減方內服，疼痛感和不適感才立即改善，」她說。

黃敬軒說，紀小姐就是典型的「烏龜頸」，可統稱為頸椎病，她因長期久坐而核心肌群無力，加上低頭用3C導致身體前傾，即便身子坐挺了，還是會駝背和頸椎前凸，猶如烏龜的體態，發生肩頸痠痛。

浮針適應症。(圖片來源/取自黃敬軒醫師記者會簡報)

黃敬軒表示，以往中醫都是針藥併用，再加上徒手整復，現在有了「浮針」可以讓病痛時程縮短，對不適合止痛消炎藥物或效果不佳的患者提供另一個新選擇。

現代人常有許多文明病，黃敬軒呼籲，中醫的浮針療法雖可以紓緩痠痛，但還是要從根本問題著手，盡量減少3C產品使用時間、注意姿勢及維持運動習慣才是保健的不二法門。