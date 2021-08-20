眼睛為靈魂之窗，視網膜可視為相機的底片，是眼部視覺機能最重要的一部份。生活中有許多易增加視網膜剝離的情況，嚴重會有失明的風險，珍世明眼科診所院長王孟祺醫師提醒民眾日常多加留意。

●視網膜剝離為眼部急症，嚴重恐導致失明！

王孟祺醫師表示，視網膜剝離是一種眼部急症，需積極處理。視網膜是一層薄膜，附著在眼球上，養份、代謝等都需仰賴眼球壁的血管供應，視網膜剝離中斷了相關功能，感光細胞等便會無法正常運作、逐漸壞死，且脫離得越久壞死的情況就會越嚴重，壞死的細胞也無法再生，嚴重會有視力受損、甚至失明的風險，因此發生視網膜剝離需盡快在最短的時間就醫治療，已防失明。

(圖/今健康提供)

●視網膜剝離風險因子，常翻白眼也在其中！

王孟祺醫師指出，視網膜剝離主要可分成裂孔性、牽引性、漿液性三種，其中裂孔性最為常見。風險因子包括了年齡，年紀過50歲後風險會漸漸提升。家族史或曾發生過視網膜剝離者，機會也會比常人要高。而500度的高度近視、眼球曾經受過外傷、眼球動過手術者眼球會相較他人脆弱，也會有較高的風險。

而糖尿病會造成各器官受損，眼部的視網膜也包括在內，也就是所謂的「糖尿病眼部視網膜病變」，風險也會上升。除此之外，派對上、雲霄飛車、極限運動等頭部急速地晃動，也會造成視網膜拉扯，增加負擔及風險。值得注意的是，民眾常會有翻白眼的習慣，若轉動太過急速，也可能拉扯到視網膜，呼籲最好別動不動就翻白眼。

(圖/今健康提供)

●留意視網膜剝離徵兆，４症狀盡早就醫防失明！

1.發現閃光

王孟祺醫師指出，視網膜本身沒有痛覺神經，因此破裂或玻璃並不會有痛覺出現，但可從視覺察覺異樣。例如視網膜若有出現異常，在拉扯時會有放電的情況出現，因此若有視網膜剝離，在上下樓梯、轉動眼睛時便可能看到如閃電劃過的瞬間閃爍景象，應提高警覺。

2.飛蚊症劇變

除此之外較明顯的徵兆，也包括突然出現或劇變的飛蚊症，雖然飛蚊症的形成原因繁多，大多為良性，但因為視網膜發生破裂等情況時，有可能造成出血而有墨水忽然暈開的症狀，因此飛蚊症若突然出現或有變多、範圍變大等突然劇變情況時，應盡早檢查為佳。

3.不明遮蓋物

例如像是有個黑色的窗簾遮蓋在眼前一般。

4.各類視覺異常

不過王孟祺醫師也表示，也有部分患者未必在發生前會有相關的前兆，直到視網膜剝落才發現異樣。若出現上述或其他各類非正常的視覺異常情況，自然就要盡速就醫。

特別是高度風險族群更要留意，建議每年做一次視網膜檢查，以避免已有裂孔但卻沒發現，若檢查到有異狀，可即早改善。

(圖/今健康提供)

王孟祺醫師再三提醒，視網膜剝離的治療方式視位置、範圍及嚴重程度而有所不同，如視網膜雷射手術、鞏膜扣壓術、玻璃體切除手術等。

治癒成功的機率、預後等，和是否即早治療有關，若視網膜剝落到黃斑部才治療，往往預後較差。因此王孟祺醫師再三提醒，若有察覺眼睛不對勁，就應盡早檢查，特別是高風險族群更要多加留意。