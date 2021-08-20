今年股市行情熱絡，不少航運業者趁股價在相對高檔辦理現金增資，貨攬業台驊控股公告現增發行價格為每股140元，預計發行1萬張、籌資14億元。若以台驊周四（19日）收盤價174元推估，折價率約19.5%。台驊現增消息披露後，PTT網友討論炸鍋，有人警告「莫忘陽明182、天鈺250、大成鋼48現增價都破了」、「元大陽明的冤魂們在你後面」、「航運會被這些現增公司害死」、「今天四熊爆殺 慘了」。

台驊公告說明，現金增資價格為每股140元，預計將發行1萬張、籌資14億元，藉此償還銀行借款及充實營運資金。現金增資認股基準日為9月3日，最後過戶日為8月27日。

台驊表示，發行1萬張增資股票，其中原股東認購比率為發行總股數的80%，合計8000張，每仟股得認購 60.68180713 股，1000張以公開申購方式對外公開承銷，另保留發行股數10%、共計1000張，由員工認購。

台驊控股7月營收33.67億元改寫新高，月增6.96%，年增176%；累計今年前7月合併營收高達171億元，年增125%，已超越去年全年營收的151.6億元。

台驊強調，受到疫情影響，沿海港口和內陸運輸持續壅塞，全球航運供給惡化加劇，海運、空運成本與去年相比成長3倍至5倍，隨著歐美解封及年終購物旺季來臨，在缺船缺櫃之下，運價不斷創新高，全球海運市場迎來40年來前所未見的榮景。

近期股市大幅回檔，陽明上月現增價182元早已摜破，如今只剩下126.5元，因此，多數PTT股板網友都認為，台驊140恐成為天花板，還提醒莫忘天鈺250元、大成鋼48元現增，其他人紛紛酸爆，「陽明就是個血淋淋的例子」、「去年底現增30 現在現增140」、「大投機時代 全部都把握機會收割最後一波」、「太嫩 要現增在3XX才爽阿」、「航運全部要回到100以下了？！」。

但也有人持正向看法，「80% 是原股東的… 對股東來說算合理」、「嫌貴可以不要認」、「還有2根差價XD」、「便宜 我要買」。