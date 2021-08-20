看到蔡英文這一句很驚訝 郭正亮：講得真白

阿富汗因美國撤軍後變天，塔利班接掌政權。外界質疑阿富汗是台灣前車之鑑，甚至傳出「今日阿富汗、明日台灣」說法。總統蔡英文則表示，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。前民進黨立委郭正亮表示，看到蔡英文這一句很驚訝，她說「這不是我們的選項」，這句講得真白，很少看到民進黨領導人把話講得那麼白。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，這裡看到嚴重的雙標，比如你在喊愛台灣打高端，結果出來宣傳的醫師自己都打過疫苗了，而第二類的官員也全部都打過疫苗，卻勸人家打高端，這就是道德雙標。

針對民進黨的雙標，郭正亮接著表示，比如愛台灣要抗中，結果他們的小孩可能在美國、在日本。他酸說，以後民進黨黨公職，主張抗中的，要不要來調查一下小孩是不是有在服替代役。如果服替代役，就開除黨籍，要不要這樣規定？所以你雙標一大堆，高端、抗中、服兵役都凸顯了這個問題。

郭正亮指出，他看到蔡英文這一句「這不是我們的選項」，真的很驚訝，因為很少看到民進黨的領導人把話講得那麼白，請問民進黨有一直這樣做嗎？

郭正亮表示，台灣民意基金會在去年6月的民調，有6成的人相信美國會保護我們到底，這不就是民進黨常常在講的調子。如果說「依賴別人的保護，不是我們的選項」，那要比照韓國、以色列，因為我們的安全處境，跟韓國、以色列是同級的。但韓國服義務役是3年，以色列是2年，連女生都要當兵；而台灣國防預算占GDP2.4％，美國就一直在批評，說要3％，郭正亮舉例說，比如韓國國防預算占3.4％、以色列則是5.7％，台灣有做到嗎？到目前為止，都沒有做到。