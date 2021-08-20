阿富汗遭塔利班政變奪權，震驚全球，也引發台灣民眾熱議，資深媒體人趙少康表示阿富汗恐成台灣前車之鑑，引發爭論，民進黨副秘書長林飛帆反酸「投降主義者每天都在蠢蠢欲動」，對此有網友挖出林飛帆去年8月新聞，笑問「誰才是投降者」。

網友在PTT八卦版貼出去年8月新聞，當時總統蔡英文出席黨內「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，表示民進黨傳統就是「沒大沒小」，但沒想到進場時林鶴明、林飛帆和一整排年輕人在門口列隊迎接，讓她笑說有種傳統被破壞的感覺。

原PO接著挖出民進黨2014到2018年間，9度為勞基法、前瞻等政策痛批民進黨背離民意，讓人失望，卻在2019年接任民進黨副秘書長後，領著9萬高薪，所有不滿、質疑都消失了，還在門口迎接蔡英文，狂酸「原來是先投降的部分阿，我看解放軍來了，非帆大概也是在城門笑臉迎接」。

鄉民也紛紛留言：「給我九萬，我不會讓你失望」、「九萬哥以身示範何謂投降主義」、「好啦，人家拿錢辦事，就別嘴了」、「原來是有投降過，難怪那麼熟悉」、「說到投降，林九萬一定衝第一啊」、「要讓他投降還滿簡單的，9萬就夠了」、「真的看破手腳」。

林飛帆一句「國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動」引發藍營不滿，曾在海陸服役3年的前台南市議員謝龍介怒嗆林飛帆講話要有分寸，「以我來講，個的人生人付出了3年的青春，在中華民國海軍陸戰隊服役，用3年的時間捍衛我的國家，你替代役吹冷氣，現在說別人投降主義？」