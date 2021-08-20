《盧秀芳辣晚報》

美國從阿富汗撤軍，塔利班擊潰阿富汗軍隊，攻克首都喀布爾，阿富汗變天。總統蔡英文18日在臉書貼文表示，台灣唯一選項，就是讓自己更強大。有網友在PTT八卦板發問，「台灣是不是該把役期改回兩年了」，引發網路熱議，中天節目針對此議題進行街訪民調，民眾大都選「別鬧！改2年沒人願意上戰場，有啥用」。

美國突然從阿富汗撤軍，不少人認為台灣應引以為鑑，別再指望美國會來救援，有名網友在PTT八卦版發文提議，台灣應該把役期改回兩年，引發熱議。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目19日針對「兵役改為兩年制」進行街訪，一位黑衣男子表示，別鬧了，改2年沒人願意上戰場，有啥用。還有一位男子則表示，這是浪費時間吧。也有人直言，「就是不想當兵。」

一對年輕人受訪時，女生說：「感覺當兵也沒有在幹嘛，上場只會死掉吧，我覺得很沒有戰鬥力。」男生大笑說，「連槍都不會拿吧。」一位男生也說，「改了也沒有人願意上去，而且跟大陸打，我們應該也打不贏，就兵力差太多啦！」

有人則表示，當兵兩年，確實意義不大，但是假如它訓練得很滿的話，那就可以當兵2年。一名男生也說，贊成，2年太少了，3年吧。還有一位年輕人表示，好呀！沒滿2年的通通抓回來補滿呀！一名女生也認為，沒兩年的，當然抓回來補滿呀，當兵當越久的話，真男人嘛。

有位女生則直言，沒有人願意上戰場，哪有什麼用？另一位女生表示，很多人認為去當兵，就好像就是去夏令營呀，然後都去玩，反正也沒幹嘛。一名穿格子衣服的女生也表示，就是在裡面廢2年，然後出來，也沒人願意上戰場，那也沒有用。