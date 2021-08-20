白冰冰和陳思瑋在拍鴨平台與粉絲互動。（陳孝志提供）

疫情嚴峻期間，許多節目都停錄或收視率受影響，白冰冰主持的中視《我愛冰冰SHOW》節目雖停錄，不過重播之前的集數仍穩坐收視第一。白冰冰說，大家在疫情期間要多注意安全也要珍重自己珍重他人，所以她都沒出門，也祈求大家平安。

白冰冰表示，《我愛冰冰SHOW》近來已開始錄影，但一切仍要小心，隨著世界消費市場改變，她雖然不是年輕人，不過她每天都看有什麼變化、也會跟著走，「讓我最意外的是，我的《冰冰SHOW》在大陸都看得到精采片段的短視頻，而且有好多大陸粉絲都跟我互動，希望聽到我的聲音，為他們帶來正能量的快樂，這是我一直想要做的事」。

後來她問了好友經紀人陳孝志，才知道原來自己在大陸的抖音短視頻看的人很多，粉絲希望透過拍鴨平台得到她的祝福，「雖然年紀大，但我可沒跟世界脫軌。這次透過拍鴨平台跟粉絲互動分享生活點滴，感覺好幸福，原來還有那麼多我不認識的粉絲關心我，有的把我當姊姊，有的把我當媽媽，除了給他們正能量支持、有時候還可以幫他們解答問題」。

白冰冰說，自己公司歌手陳思瑋在拍鴨也很受歡迎，因為歌聲太療癒，很多粉絲請陳思瑋能說些祝福的話跟唱歌。要養家跟付房租的陳思偉過得辛苦，白冰冰說，「現在五倍券都遲遲沒發放，說要大家快振興經濟、快去消費，但這些人吃飯都很困難了，要怎麼消費？希望五倍券趕快發下來給老百姓，讓大家紓困紓困，也幸運有拍鴨平台幫助藝人，多少幫到思瑋生活費」。陳思瑋說，能幫助人同時也能幫助到他一點生活費，非常感謝支持他的粉絲。