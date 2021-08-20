美國國會大廈附近今天出現一名男子宣稱自己的皮卡車上有炸彈，在與警方對峙5小時後，男子遭到拘押。這起事件導致附近建築物人員疏散，並癱瘓華府一部分區域。

一名員警告訴路透社，這名男子下車後被警方拘留。

國會警察局長曼格爾（J. Thomas Manger）告訴記者，男子在當地時間上午9時15分左右，把自己的車停在美國國會圖書館外的人行道上，他宣稱持有炸彈，並握著似是引爆裝置的物體。

曼格爾表示，警方還不知道男子動機為何。（譯者：楊昭彥）1100820