就在國際普遍擔憂塔利班進入喀布爾後出現燒殺劫掠的慘劇時，塔利班卻以和平接收姿態送出溫和理性的訊號，一連串對外公關操作並發出安撫民眾公告，喀布爾在短短3天之內就陸續恢復首都生活秩序，最混亂的反倒是美軍仍在進行撤離工作的機場。由於狀況好得近乎離奇，外界不禁質疑：塔利班真的轉性了嗎？還是這一切只是為爭取國際支持的公關秀？

國際上原先不看好喀布爾的情勢，在塔利班開了首場接收政權記者會後，陸續又進行了多項透過媒體與網路發送的親善公關秀，讓外界耳目一新。西方媒體原打算盡快撤離在當地的記者，但安民公告一出，媒體記者轉身上街觀察並進行採訪，女記者們也圍上頭巾、套上罩袍繼續工作。媒體報導說，從現況來看，塔利班沒有想像中的那麼殘暴。喀布爾的官方電視台在一天之內恢復正常運作，新聞節目中還播出女性主持人採訪塔利班發言人的片段，女性主持人的節目也照常播出。

喀布爾的官方電視台仍持續播出，女性主持人的節目照常進行。（圖／網路）

至於國際媒體，例如《美國之音》駐阿富汗的女記者目前仍正常採訪與報導，但女記者必須依規定穿上當地傳統女性服裝。雖然外媒也傳出在喀布爾以外的地方仍出現零星的、對女性暴虐行為的消息，但在喀布爾西方記者的觀察下，沒有發生塔利班暴虐的事件，至少目前沒有。美國《有線電視新聞網》(CNN)駐阿富汗的記者在節目裡說，「塔利班的友好態度真是令人不習慣」，大量塔利班官兵接受採訪，他們手上仍拿著槍與火箭彈，訓練有素地對媒體宣講塔利班的和平接收政策。

美國CNN駐阿富汗的記者(穿罩袍女性)在街頭採訪時說，「塔利班的友好態度真是令人不習慣」。（圖／美聯社）

在塔利班進城的初期，喀布爾一片慌亂，警察與政府工作人員逃的逃、躲的躲，盜竊搶劫事件不斷出現。在安民公告發出後，持槍塔利班部隊開始在命令下執行維持治安工作，一天之內逮捕了200多人，原先以為是搜捕政府官員與軍人，後來才知逮捕的是搶犯與竊賊。也因此許多警察陸續回到崗位上，維持秩序並安撫市民。

不僅如此，塔利班的安民公告中還將與市民生活相關的政府部門電話公開，並公佈群眾監督舉報電話。由於當地民眾流行使用what’s app與臉書，塔利班為此開設了用來服務民眾的帳號，網路仍然暢通，但很不幸地臉書帳號被該公司封鎖而暫時無法使用。

喀布爾的交通警察重新上街執勤，交通秩序已經逐漸恢復正常。（圖／美聯社）

塔利班的公告特別強調進武裝部隊不得騷擾市民、不准進入民宅，西方媒體發現，這些武裝部隊真的就抱著槍、三五成群地睡在大馬路旁。現場有喀布爾民眾接受西方媒體採訪時說，雖然很意外，但是真的，「一切都很好」。

安民告示公布之後，喀布爾交通警察上街執勤，逃難者棄置在馬路上的車輛被拖走，交通逐漸恢復正常。同時有部份學校恢復上課，尤其受到矚目的是女孩也同時恢復上學。女學生們穿著傳統服裝上學，最令外媒意外的是都還戴著口罩，據說前阿富汗政府並未嚴格執行防疫措施，倒是塔利班從去年開始就嚴格要求部隊與民眾遵守防疫規定，顯然治理國家較先前的阿富汗政府用心得多。

喀布爾的學校幾乎沒受到什麼影響，很快恢復上課，連女孩也正常上學，唯一差別是為防疫必須強制戴口罩。（圖／微博)

塔利班的安民告示內容其實相當簡單，聲明中規定：禁止種植或推銷毒品，違者死刑；禁止算命、占卜、巫術，違者嚴懲；禁止強姦婦女，違者死刑；婦女的工作、學習、生活不受影響，但要求佩戴頭巾；此前的仇恨一筆勾銷（據稱是指塔立班所屬的伊斯蘭教遜尼派與什葉派的宿仇），此後的罪與罰由法庭裁決；允許媒體監督、批評政府；高薪邀請全世界高級知識分子參與重建阿富汗。

不過，塔利班聲明中也提到，前阿富汗政府的高官、情治部門的特種部隊以及為美軍工作的人必須接受調查。一般政府軍人員，可以領遣散費回鄉，也可以加入塔立班的部隊。

喀布爾已逐漸恢復秩序，但是美軍使用的機場仍聚集著大量想要搭機離開阿富汗的人們。（圖／美聯社）

目前喀布爾的物資供應雖然短缺，但生活秩序已逐漸恢復，最混亂的要算是美軍使用的機場，美方仍在持續撤離人員，機場周圍則擠著大批想要登機的阿富汗民眾，其中很多是曾為美軍工作的阿富汗人，他們拉著塞得飽滿的行李箱，與持槍守衛機場的美軍對峙著，網上傳聞已有7名阿富汗人因衝擊機場遭美軍開槍制止，生死未卜。機場外則是由塔利班部隊維持秩序，場面透露著難以描述的詭異氣氛。