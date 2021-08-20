在優勢警方支援下，員警或2人或3人一組，合力抬起坐在地上的學生，並迅速帶出屋外，學生結成的人陣逐一被瓦解。（黃春香關注組提供／程炳璋台南傳真）

警方將屋內的聲援學生逐一拖離。（黃春香家關注組提供／程炳璋台南傳真）

警方將屋內的聲援學生逐一拖離現場。（黃春香家關注組提供／程炳璋台南傳真）

警方將屋內的聲援學生逐一拖離現場。（黃春香家關注組提供／程炳璋台南傳真）

台南鐵路地下化工程最後半拆戶北區黃春香住家，鐵道局中部工程處決定今天拆除。鐵道局人員及警方從凌晨2點起即封鎖現場禁止人車出入，並與支持黃家的學生對峙；6點更在優勢警力協助下，將屋內的支持者逐一抬離現場。黃春香與支持者則痛批鐵道局濫用公權力，揚言抗拆到底。

凌晨2點鐵道局先封閉地下道入口，近3點約300名警力設置拒馬封閉巷口，並迅速包圍黃家。目前黃家屋內約有50名聲援者，戴口罩、反鎖在屋內，時代力量立委陳椒華及綠黨中執委林緯也在現場聲援黃家與學生。

清晨近6點，鐵道局人員先拆除黃家電錶，並清除屋後物品、清出通道後，沿用第2次強拆的策略，開始將屋內的聲援學生，從屋後逐一拖離現場。但因屋內的學生手勾著手坐在地上，加上黃家出入通道狹窄，甚至還有學生守在黃家樓上，讓警方清空黃家的行動，開展得並不順利。

不過，在優勢警方支援下，員警或2人或3人一組，合力抬起坐在地上的學生，並迅速帶出屋外，學生結成的人陣，仍逐一被瓦解。