守護在台流亡香港人「保護傘」餐廳命運多舛，去年底經歷店面遭潑糞，重振旗鼓後再逢疫情，迫於無奈在本月初才宣布實體店面停業，改以業務形式繼續經營，然今（20）凌晨3時許，位於北市大安區新生南路的店面因不明原因竄起火苗，濃濃的黑煙與塑膠燃燒的臭味瀰漫整個巷弄，警消獲報趕往現場後於30分鐘內撲滅火勢，並未造成人員傷亡，但詳細起火原因仍待進一步調查。

保護傘餐廳稍早在臉書粉絲專頁發文指出，20日清晨3時30分許服飾精品店內失火，波及餐廳店面，包括店內的機器、家具以及食材均因走火而全數報銷，店內也被燻的漆黑；保護傘表示，還好人員都沒事，暫時未知火災的原因，事件已進入調查。

據了解，保護傘餐廳為香港律師黃國桐所出資開設，提供在台港人有一個居留定所，聯繫感情的地方，於去年4月19日開幕，豈料，在去年10月16日間店內遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮等4人闖入潑灑雞屎，店家與客人都遭受波及，行徑囂張，涉案4人於上月10日再遭法院延長限制出境、出海8月，此案目前仍在審理中。

另外，保護傘餐廳自開業至今均以內用為最大收益來源，而5月遇上台灣新冠疫情爆發，停止內用達2個月之久，受疫情關係影響，雖改為販售外帶外送便當方式經營，卻仍生意慘淡，員工被迫減班或休息，便於本月12日宣布將於29日停止實體店面營業，改以業務形式販售調理包。